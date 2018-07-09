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Строительство нового здания посольства Швейцарии завершено в центре Москвы
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Строительство нового здания посольства Швейцарии завершено в центре Москвы 

Агентство «Москва» 6 часов назад
«В центре Москвы завершено строительство нового здания посольства Швейцарии. Объект возведен на территории действующего посольства по адресу: пер. Огородная слобода, д. 2/5 (ЦАО, Басманный)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Общая площадь нового трехэтажного здания — 6,2 тыс. кв. м.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. По итогам проверок объекта все нарушения участниками строительства устранены. Застройщик готовит документы для ввода нового здания посольства в эксплуатацию. Планируемый срок сдачи объекта — III квартал 2018 г.», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
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