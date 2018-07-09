«Рубин» значительно снизит цены на VIP-ложи

В новом сезоне «Рубин» собирается серьезно снизить цены на билеты в VIP-ложи «Казань-Арены», сообщает «Бизнес Online».

Сообщается, что самый дешевый сезонный вариант скайбокса на восемь человек на восточной трибуне стоит от 384 тысяч рублей до 480 тысяч — в зависимости от меню и карты бара. Раньше просмотр матчей оттуда обходился бы в сумму с шестью нулями.

На 15 домашних матчей просмотр футбола обойдется в среднем в 3200 рублей с человека. При этом покупатель ложи получает пропуск на парковку рядом со стадионом, отдельный вход, лифт и отсутствие очередей, а также питание, напитки и алкоголь.