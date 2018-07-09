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«Рубин» значительно снизит цены на VIP-ложи
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«Рубин» значительно снизит цены на VIP-ложи 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
В новом сезоне «Рубин» собирается серьезно снизить цены на билеты в VIP-ложи «Казань-Арены», сообщает «Бизнес Online».
Сообщается, что самый дешевый сезонный вариант скайбокса на восемь человек на восточной трибуне стоит от 384 тысяч рублей до 480 тысяч — в зависимости от меню и карты бара. Раньше просмотр матчей оттуда обходился бы в сумму с шестью нулями.
На 15 домашних матчей просмотр футбола обойдется в среднем в 3200 рублей с человека. При этом покупатель ложи получает пропуск на парковку рядом со стадионом, отдельный вход, лифт и отсутствие очередей, а также питание, напитки и алкоголь.
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