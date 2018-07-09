Севастополь передал Курчатовскому институту два пирса

"Перечень (переданных в федеральную собственность — в управление Курчатовскому институт объектов недвижимости) дополняется тремя объектами — два пирса и объект недвижимости, выявленные в ходе работ (по передаче имущества)", — отметил директор местного департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце марта правительство Севастополя передало Курчатовскому институту земельный участок (ул. Якорная), на котором ранее располагалась коррозийная научная станция. В советские времена она изучала и разрабатывала решения, связанные с коррозией металла, как для военных, так и гражданского судопроизводства. Планируется, что возрожденная станция продолжит исследование морских коррозийных испытаний судостроительных материалов.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» специализируется на разработках в высокотехнологичных отраслях, включая ядерную энергетику, молекулярную физику, микроэлектронику.