Точки проблем и точки роста

4-й ежегодный федеральный форум лидеров рынка жилищного строительства Urban Space в этом году прошел в Санкт-Петербурге . Представители крупнейших компаний отрасли из разных регионов России обсудили стоящие перед строителями проблемы и имеющиеся перспективы.

Организатором мероприятия традиционно выступила федеральная премия в сфере жилищного строительства Urban Awards совместно с порталом Urbanus.ru. Поддержали форум Avito. Недвижимость, Группа RBI, Bonava, ГК «КВС», компании Punto design и Mr.Wulf. Газета «Строительный Еженедельник» стала информационным партнером.

Законодательная чехарда

Самой острой сегодняшней болью участников строительного рынка является продолжение «законодательной чехарды». Прежде всего — вступившие в силу с 1 июля 2018 года очередные поправки в Закон № 214-ФЗ «О долевом строительстве…».

«С 2010–2011 годов мы стали свидетелями постоянных корректировок законодательства и нормативной базы. Менялись нормы градостроительного проектирования, требования по охране объектов наследия, правила привлечения средств дольщиков и т. д. Но нынешние правки в закон — гораздо радикальнее, они требуют полной перестройки работы отрасли по новой схеме», — подчеркнул управляющий компанией « ЛСР . Недвижимость — Северо-Запад» («Группа ЛСР») Дмитрий Ходкевич

С ним согласен генеральный директор компании «Master девелопмент» Вячеслав Семененко , отметивший, что очередные корректировки 214-ФЗ уже вступили в силу, но понимания, как в соответствии с ними надо работать, по-прежнему нет. «На мой взгляд, этого понимания нет не только у застройщиков, но и у самих банков, которые в силу новаций фактически превратились в дополнительные контролирующие инстанции при реализации строительных проектов», — заявил он.

Как считает эксперт, проблема обманутых дольщиков, безусловно, имеет место, но масштабы ее сильно преувеличены. «Действительно, есть ряд регионов, где она стоит очень остро, но в основном это не более 1-2% рынка. Этот вопрос прекрасно может быть решен путем страхования ответственности застройщиков. Однако проблема была раздута до гигантских размеров, и следствием этого стало решение о ликвидации „долевки“ — вполне работоспособного механизма по привлечению средств в строительную отрасль», — отметил Вячеслав Семененко.

В этом же смысле — с большей или меньшей остротой — выступило подавляющее большинство специалистов. По их мнению, «смена коней на переправе» может иметь самые печальные последствия. Впрочем, не менее дружно представители бизнеса заявили, что уходить с рынка не собираются и намерены приспосабливаться к новым условиям.

Противоречие задач

Крайне беспокоит девелоперов и рост себестоимости строительства, неизбежно следующий за переходом к финансированию отрасли по новым правилам. Власти признают, что проблема есть.

Рост себестоимости жилья в результате новаций в 214-ФЗ составит минимум 15%. Скорее всего, это будет 20-25%, говорит Юрий Кабушка, первый заместитель директора СПб ГБУ «Управление строительными проектами», подведомственного Комитету по строительству Смольного. При этом, по его мнению, нельзя полностью перекладывать такой рост на покупателя. «Нужно работать над снижением себестоимости строительства. В этом вопросе помощь должны оказать и власти. Это касается и стоимости техприсоединения к сетям, и снижения административных барьеров, и уменьшения требований по социальной инфраструктуре», — говорит Юрий Кабушка.

На фоне роста цен и неизбежного связанного с этим падения спроса, дополнительную проблему, по оценке застройщиков, представляет призыв федеральной власти увеличить объемы ввода жилья в России до 120 млн кв. м в год. При этом отмечается, что нужно не просто вводить «квадраты», но создавать комфортную среду, что тоже увеличит финансовую нагрузку на девелоперов. «Федерльные власти подчеркивают особую важность этого аспекта. Да и время, когда людей устраивало любое жилье в любом месте, уже прошло», — отметил глава Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев

Генеральный директор компании «Бонава Санкт-Петербург» Мария Чёрная подчеркнула, что увеличивать объемы ввода жилья — не задача девелоперов. «Наша задача — не строить много, а строить качественно, строить такое жилье, которое востребовано покупателем. Если рынок способен поглотить 120 млн кв. м жилья — мы построим. Главное, чтобы введенные дома не стояли мертвыми коробками, которые никто не покупает. Объемы строительства должны определяться спросом», — считает эксперт.

Эту позицию, в числе многих других, поддержал генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев. «Будет спрос — будут и „квадраты“. Думать надо не об объемах ввода, а об обеспечении платежеспособного покупательского спроса», — говорит он.

Подружиться с банками

Главной надеждой отрасли эксперты называли выход на новый уровень отношений с банками. «В новых условиях будем работать не только мы, но и банки; и на них тоже теперь лежит часть ответственности за рост объемов ввода», — отметил Вячеслав Семененко.

Представители банковского сообщества признали, что в организации новой схемы финансирования строительного процесса для них тоже есть немало вопросов, но выразили полную готовность к сотрудничеству и совместному решению общих проблем. «До правок в Закон № 214-ФЗ банки фактически несли двойные риски: со стороны дольщиков, бравших ипотеку, и со стороны застройщиков, бравших кредиты на строительство. И это учитывалось в финансовом обеспечении рисков. Теперь, когда часть из них отпала, банки смогут несколько „подвинуться“ по процентным ставкам кредитования», — отметила руководитель бизнеса ипотечного кредитования Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Также большие надежды девелоперы возлагают на дальнейшее улучшение условий ипотечного кредитования, что должно помочь хоть как-то скомпенсировать падение спроса из-за роста цен.

Господдержка

Тема господдержки в той или иной форме при реализации планов по увеличению объемов ввода жилья на форуме поднималась неоднократно.

«Необходимы государственные программы помощи отрасли. При этом, на мой взгляд, нужно не просто увеличивать объемы выкупа жилья для госнужд по минимальной цене — этот подход показал свою слабую эффективность. Надо на государственном уровне стимулировать (возможно, субсидировать) ипотеку. Это даст рыночный спрос, в расчете на который застройщики смогут запускать новые проекты», — заявил Михаил Попенко , вице-президент холдинга «Девелопмент-Юг» ( Краснодар ).

Немало говорилось и о том, что власти должны «услышать» строителей, понять сложность их положения. Заместитель руководителя администрации губернатора Петербурга , начальник Проектного управления — проектного офиса Юлия Лудинова отметила, что (по крайней мере, в Северной столице) механизм для этого уже существует. «Рабочая группа „Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства“, где представители власти и бизнеса обсуждают и находят общее понимание путей решения существующих проблем, доказала свою эффективность», — заявила она.

Победители Urban Awards 2018

В Северной столице состоялась торжественная церемония вручения 10-й федеральной премии Urban Awards 2018.

Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда, Казани, Уфы, В общей сложности в конкурсе приняли участие 135 проектов из крупнейших российских городов: Санкт-Петербурга, Новосибирска Перми и многих других.

Победителями стали:

ЖК года комфорт-класса в Ленобласти — ЖК NEWПИТЕР («Строительный трест»);

ЖК года комфорт-класса в Петербурге — ЖК «Триумф Парк» (Mirland Development Corporation);

лучший строящийся ЖК комфорт-класса в Ленобласти — ЖК EcoCity (Группа RBI);

лучший строящийся ЖК комфорт-класса в Петербурге — ЖК Magnifika Lifestyle (Bonava);

ЖК года бизнес-класса в Петербурге — ЖК Skandi Klubb (Bonava);

лучший комплекс апартаментов бизнес-класса в Петербурге — Docklands.Life (Docklands development);

лучший строящийся ЖК бизнес-класса в Петербурге — ЖК «VEREN PLACE Советская» (VEREN GROUP);

лучший комплекс элит-класса в Петербурге — ЖК Art View House («Охта Групп»);

Общие номинации:

лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры — квартал «Светлый мир „Внутри…“ (Seven Suns Development);

комплекс с лучшей архитектурой — ЖК Verona (»Группа ЛСР»);

Специальные номинации:

самый экологичный ЖК в Петербурге — ЖК «Две эпохи» (EKE);

самый экологичный ЖК в Ленобласти — ЖК «Янила Кантри» («ЛенСтройТрест»);

выбор пользователей Яндекс. Недвижимость — квартал Ariosto! («Арсенал-Недвижимость»;

Профессиональные награды:

девелопер года — Группа RBI;

риэлтор года — «МК-Элит»;