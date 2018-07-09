Судьбу дольщиков на улице Тульская решали в правительстве региона

Напомним, что по итогам совещания при врио губернатора Новосибирской области Андрее Травникове , которое проходило 25 мая, руководитель региона дал поручение региональному министерству строительства совместно с мэрией Новосибирска детально проработать финансово юридические аспекты и предложения инициативной группы граждан, заключивших договоры на покупку квартир в домах на улице Тульская по разным схемам в нарушение существующего законодательства.

«Предложения сводятся к тому, что нам предоставят список граждан, которые, по их мнению, имеют документы, подтверждающие вложение денежных средств в покупку квартир в домах по улице Тульская, 80 и 82, — доложил и.о. министра строительства Иван Шмидт . — Этот список поступил в министерство 7 июня 2018 года, при этом никаких подтверждающих документов по-прежнему нам не представлено. Кроме того, в министерство поступило обращение еще от трех граждан с таким же статусом, но не числящихся в предоставленном списке инициативной группы. Таким образом, у нас до сих пор нет понимания документов, предоставленных инициативной группой. Они не отражают существующее положение дел — мы не можем определить реальное количество людей, заключивших разнообразные договоры за рамками правового поля». По словам Шмидта, граждане, заключившие договоры за рамками правового поля, предлагают незаконные схемы подписания с ними договоров долевого участия. При этом и.о министерства строительства напомнил, что, начиная с 30 сентября 2017 года, дома на Тульской, 80 и 82 достраиваются. Договор подряда заключен с компанией «СМУ-9», функции заказчика по техническому надзору осуществляет управление капитального строительства мэрии Новосибирска.

«Я понимаю, что среди пострадавших жителей повышен уровень конфликтности и раздора, — сказал Андрей Травников. — Это я наблюдал во время встречи, когда мы собирали все три части коллектива. Тем не менее, нужно выверить список жителей, которые не совсем законно заключали договоры. Потому что на второй и первой встрече я говорил — просто отмахнуться от этих граждан мы не имеем права. Нам все равно эту проблему нужно решить. Просьба (мэрии и минстрою, — прим. ред.): во взаимодействии с инициативной группой завершить согласование списка граждан, которые участвовали в реализации своих прав на жилье через подобные схемы. Это первое. Во-вторых, прошу параллельно закончить работу по оценке юридической и финансовой схем завершения строительства и предоставления квартир, в том числе, и для этих граждан».

Напомним, что 5 июля на пресс-конференции в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов о наиболее сложных объектах долгостроя и возможных способах их сдачи в строй рассказали заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Александр Колмаков и председатель НРОО «Ассоциация обманутых дольщиков и инвесторов» Валерий Науменко . В числе самых проблемных объектов — дома на Тульской.

Строительство домов, предназначенных для работников предприятий Кировского района, началось еще в 2003 году. Застройщиком выступало ООО «Социальный жилищный комплекс», но в 2009 году стройка была заморожена. 450 дольщиков на Тульской оказались обманутыми.

Напомним, что в июле 2017 года начальник департамента архитектуры и строительства мэрии Алексей Кондратьев заявлял о возможном вводе объекта в конце 2018 — начале 2019 года, для чего, по его словам, необходимо около 800 млн рублей.

«Строительство ведется, но проблему нужно разделить на две части, — сказал на встрече с журналистами заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Александр Колмаков. — Первое — реальные дольщики, которые заключили договоры долевого участия. Второе — определенное количество граждан приобретало квартиры у бывшего генподрядчика по незаконным схемам. В прошлом году удалось привлечь в качестве генерального подрядчика компанию «СМУ— 9». Была определена стоимость завершения строительства, мэрия Новосибирска в лице управления капитального строительства осуществляет технадзор. Строительство объекта ведется, и активов для завершения этого объекта достаточно. Ввод в эксплуатацию запланирован в середине будущего года».