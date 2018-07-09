Министр: документы на финансирование строек в ДФО на 2019 г готовят заранее

ХАБАРОВСК , 9 июл — РИА Новости . Министр по развитию Дальнего Востока поручил своему заместителю заранее подготовить документы на выделение денег для возведения социальных объектов в зонах экономического роста ДФО в 2019 году, чтобы с начала следующего года уже приступить к работам на стройплощадках, сообщил в понедельник министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов

Козлов провел в понедельник в Хабаровске совещание по реализации плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края

Ранее сообщалось, что за три года в ДФО будет построено более 190 объектов, которые получат финансирование из федерального бюджета. Деньги распределены по годам. Например, в 2018 году Хабаровский край получит 2,6 миллиарда, в 2019 году — 2,7 миллиарда рублей, в 2020 году — 3,4 миллиарда. Всего будет построено и реконструировано 10 объектов — больниц, дорог, спортивных центров.

"Этим будет заниматься (замминистра Артур) Ниязметов. Ему задача такая поставлена, он с финансистами отраслевыми это отработает, потом с губернаторами это сведет. Мы начинаем уже заниматься 2019 годом, чтобы не потерять полгода. Чтобы строители в 2019 году понимали, будем планировать так, что с новогодних (каникул) вышли и сразу начали финансовый цикл", — сказал Козлов на совещании в Хабаровске.

После совещания министр сообщил журналистам, что документы на финансирование строительства в 2018 году были подготовлены в кратчайшие сроки.

"Распоряжение ( правительства РФ ) о выделении средств на соцобъекты было подписано в июне. Мы отработали его максимально быстро с Минфином , укоротили срок с двух недель до трех дней. Офис Минвостокразвития в Хабаровске сделал все возможное, чтобы в течение недели все эти соглашения были подписаны и деньги доведены на расчетные счета регионов. Это большая работа за краткий промежуток времени. И мы планируем продолжить в таком темпе", — отметил он.

Согласно распоряжению правительства, регионам Дальнего Востока в течение трех лет будет выделено 53,7 миллиарда рублей на строительство и модернизацию объектов социальной инфраструктуры точек роста.