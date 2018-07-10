Минпромторг улучшил прогноз по авторынку России

Новый прогноз министерства оказался оптимистичнее майского, согласно которому авторынок РФ мог вырасти на 7%.

В рамках форума «Иннопром-2018» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2018 года составит 10%. Таким образом, объем авторынка составит 1,755 млн машин.

Что касается производства, то в 2018 году российские заводы выпустят на 15% больше автомобилей, чем в предыдущем году.

Как сообщал «Авторамблер», за первое полугодие текущего года в стране было реализовано 849 221 автомобиль, что соответствует росту на 18,2% относительно того же периода 2017 года. Эксперты отмечают, что в июне темп восстановления рынка замедлился, что, возможно, связано с проведением Чемпионата мира по футболу в России. Как ранее заявил председатель Ассоциации европейского бизнеса, «есть все основания полагать, что в ближайшие месяцы позитивное развитие продолжиться».