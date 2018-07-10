Ещё
Минпромторг улучшил прогноз по авторынку России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг улучшил прогноз по авторынку России 

Авторамблер 10 часов назад
Фото: Авторамблер
Новый прогноз министерства оказался оптимистичнее майского, согласно которому авторынок РФ мог вырасти на 7%.
В рамках форума «Иннопром-2018» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2018 года составит 10%. Таким образом, объем авторынка составит 1,755 млн машин.
Что касается производства, то в 2018 году российские заводы выпустят на 15% больше автомобилей, чем в предыдущем году.
Как сообщал «Авторамблер», за первое полугодие текущего года в стране было реализовано 849 221 автомобиль, что соответствует росту на 18,2% относительно того же периода 2017 года. Эксперты отмечают, что в июне темп восстановления рынка замедлился, что, возможно, связано с проведением Чемпионата мира по футболу в России. Как ранее заявил председатель Ассоциации европейского бизнеса, «есть все основания полагать, что в ближайшие месяцы позитивное развитие продолжиться».
Авторамблер: последние новости
"Халява закончилась": за парковку во дворе стали брать деньги Плевали на закон: гонщикам-мажорам придумали страшное наказание Крымский мост нашел новую жертву
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России84
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение