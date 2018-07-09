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Минпромторг озвучил прогноз роста российского автопрома
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Минпромторг озвучил прогноз роста российского автопрома 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Прогноз роста выпуска автомобилей в России в текущем году сохранится на уровне 15 процентов. Такие данные обнародовал сегодня в кулуарах выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы рассчитываем, что производство прибавится примерно на 15 процентов и продажи должны вырасти около 10 процентов", — заявил он корреспонденту ТАСС.
Помимо этого планируется продлить поддержку отечественного автопрома. Точные объемы вливаний на 2019 год пока не известны, но, как заверил Мантуров, точно сохранятся программы, которые уже доказали свою эффективность — например, по поддержке спроса.
Пока что министерство проводит расчеты, согласовывает источники поддержки с Минфином.
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