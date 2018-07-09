Минпромторг озвучил прогноз роста российского автопрома

Денис Мантуров. Прогноз роста выпуска автомобилей в России в текущем году сохранится на уровне 15 процентов. Такие данные обнародовал сегодня в кулуарах выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге глава Минпромторга

"Мы рассчитываем, что производство прибавится примерно на 15 процентов и продажи должны вырасти около 10 процентов", — заявил он корреспонденту ТАСС

Помимо этого планируется продлить поддержку отечественного автопрома. Точные объемы вливаний на 2019 год пока не известны, но, как заверил Мантуров, точно сохранятся программы, которые уже доказали свою эффективность — например, по поддержке спроса.