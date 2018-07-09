Знаменитый ресторан «Прага» выставят на торги

Кредиторы Тельмана Исмаилова продадут ресторан «Прага»

"Здание ресторана "Прага" на Арбате в ближайшее время будет выставлено на торги: начальная стоимость комплекса площадью 9 тысяч квадратных метро — 2,2 миллиарда рублей", — сообщается в статье. Дата торгов еще не определена.

Из сообщения "Прага-АСТ" следует, что вместе со зданием ресторана в лот также входят права на земельный участок на Арбате в 0,3 гектара, а также предметы мебели и техника.

"Прага" — один из самых известных и старейших ресторанов Москвы . Первые постройки на его месте появились еще в XVII веке. Трактир для московских извозчиков под нынешним названием открыт домовладелицей и меценатом Верой Фирсановой в 1872 года "Прага" неоднократно меняла владельцев и концепцию: после Октябрьской революции здание было национализировано и использовалось под магазины, столовую и даже библиотеку. В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Здесь группа разместила штаб-квартиру, напоминает издание.