Знаменитый ресторан «Прага» выставят на торги

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Кредиторы Тельмана Исмаилова продадут ресторан «Прага» 

РИА Недвижимость 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Кредиторы Тельмана Исмаилова продадут ресторан "Прага", пишет газета "Ведомости".
"Здание ресторана "Прага" на Арбате в ближайшее время будет выставлено на торги: начальная стоимость комплекса площадью 9 тысяч квадратных метро — 2,2 миллиарда рублей", — сообщается в статье. Дата торгов еще не определена.
Из сообщения "Прага-АСТ" следует, что вместе со зданием ресторана в лот также входят права на земельный участок на Арбате в 0,3 гектара, а также предметы мебели и техника.
"Прага" — один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. Первые постройки на его месте появились еще в XVII веке. Трактир для московских извозчиков под нынешним названием открыт домовладелицей и меценатом Верой Фирсановой в 1872 года "Прага" неоднократно меняла владельцев и концепцию: после Октябрьской революции здание было национализировано и использовалось под магазины, столовую и даже библиотеку. В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Здесь группа разместила штаб-квартиру, напоминает издание.
После закрытия Черкизовского рынка в 2009 году у АСТ начались проблемы с кредиторами — она начала терять активы. Самого Исмаилова в 2015 году суд признал банкротом. В конце 2017 г. бизнесмен оказался заочно арестован Басманным районным судом по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы "Люблино-моторс" Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия, говорится в статье. Основной кредитор "Праги" — входящий в группу ВТБ БМ-банк. Общий долг группы перед ВТБ — свыше 17 миллиардов рублей, рассказывал газете человек, близкий к кредиторам АСТ.
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