Что должно быть прописано в ДДУ

Несмотря на то, что в ближайшие три года договоры долевого участия будут фактически упразднены, данный вид покупки жилья пользуется популярностью у покупателей. Так, по данным компании «Инком-Недвижимость» , за последние пять лет доля сделок, заключенных с помощью ДДУ увеличилась с 46% до 85%.

И пока что квартиру можно приобрести как раз с помощью ДДУ. Эксперты компании «Метриум» поделились с «Вести. Недвижимость», на какие детали следует обратить особое внимание при подписании этого документа, чтобы минимизировать свои риски. И здесь есть довольно тонкая вещь. Дело в том, что форма договора участия в долевом строительстве (ДДУ) не является универсальной, и каждый застройщик сам разрабатывает и публикует ДДУ на официальном сайте. Однако без наличия основных пунктов, предусмотренных законодательством, документ может быть признан недействительным.

Вот, что обязательно должно быть прописано в ДДУ:

1. Описание объекта. Объект долевого строительства — это та недвижимость, которую приобретает покупатель. ДДУ должен содержать графический план объекта, информацию о типе помещения, общей и жилой площади, а также сведения о характеристиках дома.

2. Сроки передачи объекта. По закону застройщик может передать объект покупателю в конкретную дату, а также по истечении определенного времени с момента подписания договора или после какого-либо неизбежного события, которое произойдет независимо от воли сторон.

3. Цена и порядок оплаты. Цена квартиры — это то количество денег, которое покупатель должен заплатить застройщику после регистрации ДДУ в Росреестре . Закон позволяет прописывать в договоре как фиксированную стоимость, так и формулу расчета. Например, стоимость квадратного метра, умноженная на площадь.

4. Гарантийный срок. Срок действия гарантии на квартиру составляет 5 лет. В течение этого периода покупатель вправе требовать от застройщика устранения дефектов стен, несущих конструкций и фасадов, если таковые будут обнаружены. На инженерное оборудование — лифты, электро— и теплосети, вентиляция, водопровод и т.п. — гарантийный срок может быть меньше. Установленный законом минимум — 3 года.

5. Способ обеспечения обязательств застройщика. Согласно новым правилам, еще до заключения первого договора долевого участия девелопер обязан перечислить в эту организацию взнос в размере 1,2% от предполагаемой стоимости возведения объекта. Первые платежи в компенсационный фонд начали поступать в октябре 2017 года. Однако в большинстве уже реализуемых проектов гарантами обязательств застройщик пока остаются страховые компании.

6. Описание объектов социальной инфраструктуры. С прошлого года девелоперы получили право направлять деньги дольщиков на строительство социально значимых объектов. Поэтому теперь детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения становятся предметом ДДУ.