Около 160 млн руб. выделят в Подмосковье на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 г.

Молодые семьи из 59 муниципальных образований Подмосковья в 2019 г. смогут принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», на ее реализацию предусмотрено около 160 млн руб. из бюджета региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«Министерство строительного комплекса Московской области подвело итоги конкурсного отбора муниципальных образований региона для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» в будущем 2019 г. В ходе рассмотрения заявок конкурсная комиссия признала победителями отбора 59 муниципальных образований. Молодые семьи из муниципалитетов, прошедших отбор, получат право участвовать в 2019 г. в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг.», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

Р. Тагиев пояснил, что для финансирования данной подпрограммы бюджетом Московской области в следующем году предусмотрено порядка 160 млн руб.

«В настоящее время изъявили желание получить социальные выплаты в 2019 г. 315 молодых семей Московской области», — пояснил Р. Тагиев.

В пресс-службе отметили, что итоговый список семей-претендентов на получение жилищных субсидий будет формироваться после проведения конкурсного отбора среди субъектов РФ и поступления федеральных средств на софинансирование подпрограммы в бюджет Московской области. Конкурсный отбор проводит Минстрой РФ

«За все время реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», которая в Московской области реализуется с 2007 г., благодаря оказанной государственной поддержке свои жилищные условия улучшили почти 3,5 тыс. молодых семей», — уточнил Р. Тагиев.

В пресс-службе напомнили, что для участия в подпрограмме муниципальными образованиями Московской области представлены документы, подтверждающие наличие молодых семей, изъявивших желание получить в 2019 г. социальные выплаты на строительство или приобретение жилых помещений, а также наличие в местных бюджетах средств на эти цели. На отбор были представлены заявки 59 муниципальных образований, в том числе 10 муниципальных районов, 38 городских округов и 11 городских поселений Московской области.

«В 2017 г. свидетельства о праве на получение выплат предоставлены 313 молодым семьям. В текущем году в список претендентов на получение социальных выплат включена 431 молодая семья, для которых предусмотрены средства консолидированного бюджета в размере 535 млн руб. На сегодняшний день 429 из них уже вручены сертификаты на улучшение жилищных условий», — заключили в пресс-службе.