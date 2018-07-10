Еще 14 врачей Подмосковья получат льготные субсидии в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» 11 июля

Еще 14 врачей Подмосковья получат льготные субсидии в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» 11 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«11 июля 2018 г. состоится вручение свидетельств очередным участникам подпрограммы «Социальная ипотека» областной госпрограммы «Жилище». Еще 14 врачей Подмосковья получат возможность улучшить свои жилищные условия с помощью «Социальной ипотеки». Общая сумма средств, предусмотренных региональным бюджетом для указанных специалистов в области здравоохранения, составит более 26 млн руб.», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева

В пресс-службе пояснили, что еще порядка 26 млн руб. будет направлено бюджетом Подмосковья в виде компенсации за погашение основного долга по ипотечному кредиту в последующие 10 лет. Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 г. по инициативе губернатора Андрея Воробьева

«За период с 2016 г. по настоящее время участниками «Социальной ипотеки» стали 598 врачей, в том числе 98 медицинских работников с начала 2018 г.», — отметил Р. Тагиев.

В пресс-службе добавили, что из них уже улучшили свои жилищные условия 46 врачей, а именно пять терапевтов, восемь анестезиологов-реаниматологов, восемь педиатров, 10 фельдшеров «скорой помощи», четыре хирурга, два фтизиатра, два гинеколога, два офтальмолога, а также уролог, кардиолог, нейрохирург, рентгенолог и рентгенолаборант. На эти цели израсходовано 103 млн руб., выделенных бюджетом Московской области.

«До конца 2018 г. планируется выдать свидетельства о праве на получение жилищной субсидии еще 336 специалистам, из них 182 — врачам», — резюмировал министр регионального стройкомплекса.