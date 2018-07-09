Холдинг «Центр» получил для застройки два бывших московских хлебозавода

ГВСУ «Центр», бывший генподрядчик скандального долгостроя ЖК «Царицыно», получил в распоряжение два участка бывших столичных хлебозаводов, которые принадлежали владельцу зерновой компании «Настюша» Игорю Пинкевичу , находящемуся под стражей, пишет в понедельник газета «Коммерсант»

В 2014 году ГВСУ «Центр» заключило с «Комбифармой» договор соинвестирования по строительству в рамках ЖК «Царицыно» 185 квартир. В строительстве этих домов ГВСУ выступало генподрядчиком. Права требования по этим квартирам сейчас находятся в залоге у ГВСУ «Центр».

В том же году «Комбифарма» брала кредит у Промсвязьбанка , в качестве залога заемщик отдал акции хлебзаводов ОАО «Яуза-хлеб» и ОАО «Москворечье». В данный момент суд рассматривает дело о банкротстве «Комбифармы». Акции хлебзаводов перешли холдингу «Центр».

«ГВСУ «Центр» рассматривает возможность застройки двух участков — примерно четыре гектара на проспекте Мира в районе станции МЦК «Ростокино» на северо-востоке Москвы и около двух гектаров во 2-м Павелецком проезде на юге Москвы», — говорится в сообщении.

В Москомстройинвесте пояснили, что никаких документов на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии правообладатели двух этих участков пока не подавали.

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова оценивает примерную стоимость площадок в 0,7–1 миллиард рублей. По ее подсчетам, на обеих площадках можно построить до 150 тысяч квадратных метров жилья.

Однако, по словам Доброхотовой, застройщик вряд ли отдаст эти территории полностью под жилье, скорее всего появятся и коммерческие площади.

Участок на проспекте Мира находится на балансе ОАО «Яуза-хлеб», площадка во 2-м Павелецком проезде принадлежит ОАО «Москворечье».

Как говорится в сообщении, застройка участков может начаться после того, как будет разрешена проблема с другими кредиторами «Комбифармы».