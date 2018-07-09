В ЖК «Старый центр» в Уфе началось строительство второй очереди

Уфе компания «СтроиТЭК» объявила о начале строительства второй очереди ЖК «Старый центр», включающей в себя два новых здания, первый из которых — 14-этажный дом бизнес-класса под названием «Дельфин». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Особенность «Дельфина» — в максимально близком расположении к современному фитнес-центру с 50-метровым бассейном на территории квартала. В Уфе пока существует только один такой аналог — тот, что находится на стадионе «Нефтяник», но ни один другой жилой комплекс такую опцию еще не предлагал. Также застройщик продумал систему безопасности дома: здесь будут видеонаблюдение, видеодомофон, а для удобства — комната для консьержа, помещение для хранения детских колясок и парковка для велосипедов, в отдельных кладовых жители дома смогут хранить вещи любых габаритов. Безусловное преимущество «Дельфина» — в «умных технологиях», помогающих, к примеру, управлять энергоресурсами. Но и это еще не все. Здесь предполагается вместительная парковка — будет подземный паркинг на 300 машиномест с доступом на лифте непосредственно с жилых этажей, без необходимости выхода на улицу.

Отметим, что «Дельфин» — это только часть большого комплекса «Старый центр», расположенного в квартале, ограниченном улицами Гафури, Коммунистическая, Чернышевского и Султанова. Это исторический центр Уфы, богатый социокультурной инфраструктурой и достопримечательностями. По сути, в шаговой доступности у жильцов ЖК «Старый центр» есть все самое необходимое для жизни, работы и отдыха.

В новом жилом комплексе уже построено и введено в эксплуатацию административное здание с паркингом общей площадью 4 тысячи квадратных метров, сдан один из домов жилого комплекса, завершается строительство первой очереди. Предусмотрены фитнес-клубы, магазины, помещения обслуживания населения. Всего в ЖК «Старый центр» будет построено 7 домов, которые можно охарактеризовать не только как современное, «умное» жилье, но и то, что совершенствует облик города с градостроительной точки зрения, делая его привлекательным, безопасным и по-настоящему качественным.

Кстати, о качестве. Компания «СтроиТЭК» в ЖК «Старый центр» использует прочный монолитно-железобетонный каркас, керамический кирпич и системы вентилируемых фасадов. Стиль можно описать как современный и лаконичный.

И, наконец, информация непосредственно о квартирах и планировках. В доме «Дельфин» можно приобрести однокомнатные площадью от 31 до 47 кв.м., двухкомнатные от 46 до 74 кв.м. квартиры. Предложат Вам также трехкомнатные, четырехкомнатные и пятикомнатные квартиры. Все это — в разных планировках, у девелопера богатый выбор.

«Во всех квартирах предусмотрена возможность перепланировки. В трехкомнатных и более крупных квартирах уже на стадии строительства клиентам предлагается несколько вариантов планировки на выбор. Если клиент предлагает что-то свое к имеющемуся проекту, такие варианты возможны — мы прорабатываем вопрос с проектным институтом, и при сдаче дома в эксплуатацию человек получит именно ту планировку, которая ему нравится. На наш взгляд, это оптимальный подход к формированию пространства для жилья», — прокомментировала исполнительный директор ООО «СтроиТЭК» Ольга Шаммасова.

Благоприятное впечатление произведет и внешний вид «парадных». Это холлы с высококачественной отделкой, где на стенах и полу керамическая плитка. ЖК «Старый центр» — лучшие традиции строительства, которые с первого шага будут создавать ощущение высокого качества жизни, прекрасного вкуса и комфорта в каждой детали.

Справка:

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