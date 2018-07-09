В Саратовской области 14 детей-сирот получили новые квартиры

В этом году прошло уже четвертое распределение жилплощади в Министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области . В этот раз новые квартиры получили 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жить теперь они будут в микрорайоне «Солнечный». По итогам осмотра помещения с сиротами будет заключен договор найма жилого помещения специализированного фонда. Затем его перезаключат на другой с правом приватизации.

Марина Сапожникова сразу поедет осматривать новое жилье. «Не могу словами передать чувства. Я сейчас снимаю квартиру, а до этого жила в общежитии. Сейчас очень тяжело, особенно без родителей, почти вся моя зарплата уходит на аренду жилья. И я очень рада, что нам помогают, не оставляют без внимания», — рассказала девушка сотрудникам правительства области. Всего с начала года квартиры получили 114 детей-сирот. Из бюджета на эти цели выделили свыше 420 млн рублей, это позволит обеспечить жильем еще около 350 человек. В ходе очередного распределения, которое состоится 13 июля в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, новые квартиры обретут более 40 сирот из Энгельса. С 2005 года жильем обеспечено свыше пяти тысяч детей-сирот в нашем регионе.