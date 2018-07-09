Власти Башкирии планируют к 2023 году реконструировать кардиоцентр в Уфе

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости . Министерство экономического развития Башкирии проводит тендер на строительно-монтажные работы в рамках реконструкции зданий республиканского кардиологического центра в Уфе и строительства хирургического корпуса, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,08 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Генподрядчика на выполнение соответствующих работ выберут в конце июля по итогам электронного аукциона.

Указывается, что финансироваться реконструкция и строительство хирургического корпуса будут за счет средств бюджета Башкирии. Окончание работ по контракту запланировано на ноябрь 2020 года.