Власти Башкирии планируют к 2023 году реконструировать кардиоцентр в Уфе 

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министерство экономического развития Башкирии проводит тендер на строительно-монтажные работы в рамках реконструкции зданий республиканского кардиологического центра в Уфе и строительства хирургического корпуса, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,08 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Генподрядчика на выполнение соответствующих работ выберут в конце июля по итогам электронного аукциона.
Указывается, что финансироваться реконструкция и строительство хирургического корпуса будут за счет средств бюджета Башкирии. Окончание работ по контракту запланировано на ноябрь 2020 года.