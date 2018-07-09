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В Екатеринбурге бизнесменам дали возможность обменять автомобиль на офис
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В Екатеринбурге бизнесменам дали возможность обменять автомобиль на офис 

Уралинформбюро 8 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Агентство коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» стало партнером компании «АвтоПлюс» по программе зачета автомобиля при покупке недвижимости. Теперь приобрести качественный офис в любом районе Екатеринбурга у надежного застройщика можно по новой схеме, оплатив транспортным средством всю стоимость помещения или ее часть. Нововведение позволяет предпринимателям избежать временных издержек и других сложностей, связанных с самостоятельной продажей машины и поиском средств на покупку офиса.
Появление нового инструмента оплаты коммерческой недвижимости от «Атомстройкомплекса» делает ее доступнее для предпринимателей и инвесторов. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, алгоритм приобретения офиса в счет авто очень прост.
1. Необходимо прийти в офис застройщика и выбрать подходящее помещение в одном из жилых домов, готовом центре ASK или строящемся бизнес-центре «Основа».
2. Заполнить данные об автомобиле и отправить заявку в «АвтоПлюс» на расчет выкупной стоимости. После определения предварительной суммы приехать на диагностику и оценку в «АвтоПлюс».
3. После согласования стоимости выкупа машины заключаются два договора: один — с «Атомстройкомплекс», фиксирующий стоимость офиса, второй — с «АвтоПлюс», на выкуп авто.
4. Оплата автомобиля производится векселем от Сбербанка сразу после его сдачи в трейд-ин. Ценную бумагу в свою очередь принимает в счет оплаты офиса агентство коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс».
По мнению директора агентства коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» Сергея Кравчука, данная услуга будет особенно интересна инвесторам и начинающим предпринимателям, не имеющим свободных оборотных средств.
"У нас в портфеле достаточно предложений с высокой доходностью и минимальным порогом входа. Это и готовый бизнес формата «офис с арендатором», а также свободные офисные помещения под различные виды деятельности. Минимальная стоимость — от 2,2 миллиона рублей, доходность — порядка 12% годовых", — отметил С. Кравчук.
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