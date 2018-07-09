В Екатеринбурге бизнесменам дали возможность обменять автомобиль на офис

Агентство коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» стало партнером компании «АвтоПлюс» по программе зачета автомобиля при покупке недвижимости. Теперь приобрести качественный офис в любом районе Екатеринбурга у надежного застройщика можно по новой схеме, оплатив транспортным средством всю стоимость помещения или ее часть. Нововведение позволяет предпринимателям избежать временных издержек и других сложностей, связанных с самостоятельной продажей машины и поиском средств на покупку офиса.

Появление нового инструмента оплаты коммерческой недвижимости от «Атомстройкомплекса» делает ее доступнее для предпринимателей и инвесторов. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, алгоритм приобретения офиса в счет авто очень прост.

1. Необходимо прийти в офис застройщика и выбрать подходящее помещение в одном из жилых домов, готовом центре ASK или строящемся бизнес-центре «Основа».

2. Заполнить данные об автомобиле и отправить заявку в «АвтоПлюс» на расчет выкупной стоимости. После определения предварительной суммы приехать на диагностику и оценку в «АвтоПлюс».

3. После согласования стоимости выкупа машины заключаются два договора: один — с «Атомстройкомплекс», фиксирующий стоимость офиса, второй — с «АвтоПлюс», на выкуп авто.

4. Оплата автомобиля производится векселем от Сбербанка сразу после его сдачи в трейд-ин. Ценную бумагу в свою очередь принимает в счет оплаты офиса агентство коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс».

По мнению директора агентства коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» Сергея Кравчука , данная услуга будет особенно интересна инвесторам и начинающим предпринимателям, не имеющим свободных оборотных средств.

"У нас в портфеле достаточно предложений с высокой доходностью и минимальным порогом входа. Это и готовый бизнес формата «офис с арендатором», а также свободные офисные помещения под различные виды деятельности. Минимальная стоимость — от 2,2 миллиона рублей, доходность — порядка 12% годовых", — отметил С. Кравчук.