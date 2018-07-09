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Как новый закон о мигрантах усложнит жизнь добросовестных компаний
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Как новый закон о мигрантах усложнит жизнь добросовестных компаний 

Inc. 8 часов назад
Фото: Inc.
Российские компании, оформляющие квалифицированных специалистов из-за рубежа, понесут потери из-за вступившего в силу закона о регистрации иностранных граждан по фактическому месту пребывания, а не работы. В случае нарушения требований компаниям грозят штрафы до 800 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Согласно закону, с 8 июля предприниматели могут оформить иностранцев в квартире, гостинице, больнице или в тюрьме, однако в офисе сделать этого будет нельзя, если только сотрудник не живет в нем. Иностранным гражданам, прибывшим на работу в Россию, необходимо вставать на учет в течение недели.
Закон ударит и по экспатам — как отмечает The Moscow Times, у россиян, живущих за рубежом, возникли проблемы с регистрацией в собственной квартире.
Участники рынка полагают, что поправки могут серьезно усложнить работу добросовестных предпринимателей.
Павел Астахов
адвокат
«Раньше можно было легко оформлять иностранных работников по юридическим адресам компании, но теперь их надо ставить на учет по адресу фактического проживания. Значит, компания либо сама должна арендовать и оформлять жилье для сотрудника, либо владельцы арендуемой квартиры должны ставить на учет квартирантов, что далеко не все хотят делать».
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Кроме того, закон чреват новыми проверками. Из-за Чемпионата мира-2018 срок постановки иностранцев на учёт сейчас сокращен до трех дней, а полицейские смогут активно проверять как принимающую сторону, так и самих мигрантов, добавила представитель национальной юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова.
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