В Подмосковье выставили на продажу бункер

Подмосковье выставлен на продажу уникальный особняк с бункером на случай апокалипсиса. Он оборудован автономным электрогенератором, системами вентиляции и фильтрации воздуха, полной звукоизоляцией. Подземный бункер под домом способен защитить обитателей даже в случае глобальной катастрофы, сообщает корреспондент «МИР 24» Алексей Дашенко

Два этажа, пять спальных комнат, восемь санузлов, пять гардеробных. На первый взгляд обычный загородный дом премиум-класса.

«На стенах у нас музейные работы художника, пол тоже уникальный, с элементами агата и оникса», — говорит руководитель агентства по продаже недвижимости премиум-класса Татьяна Благо.

Так во всем: лучшие строительные материалы, отделка, мебель. Подобные дома Татьяна продает десятками, но когда она поняла весь масштаб свалившейся на нее проблемы, даже растерялась.

«К сожалению, это у нас действительно первый проект», — говорит она.

Главная особенность этого произведения строительного искусства прячется прямо под домом. Если открыть малоприметную дверь и спуститься по узкой винтовой лестнице, попадаешь изолированный бункер. Это совершенно отдельное строение, независимое от дома. Здесь можно довольно долго жить, вполне комфортно. Самое главное — никто тебя не потревожит.

Броня двери как у танка. Еще тут есть кухня, туалет, душ, автономный электрогенератор, запас кислорода и продуктов на месяц. На самый крайний случай в бункере есть отдельный, секретный, выход.

«Если вдруг будут бомбить, то здесь полное поглощение звука. Можно сказать, будет безопасная зона», — говорит риелтор.

Десятизначная цифра в рублях, которую хотят получить хозяева за свой дом, вполне оправдана, уверены риелторы. Агентство даже выпустило рекламные проспекты коттеджа, но потенциальные покупатели в очереди пока не стоят.

Самым дорогим бункером в мире считается многоквартирное убежище в США . Под землей построено целое здание. Оно уходит на глубину почти на 200 метров. Квартира в убежище стоит от полутора до трех миллионов долларов. Все апартаменты уже проданы.

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