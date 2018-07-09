Новосибирские инвесторы ответили на обвинения в шантаже

Покупатели квартир в домах Тульская,80 и 82 по так называемым договорам предварительного участия отвергли обвинения в шантаже, которые прозвучали на прошлой неделе из уст врио министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта . Представители инициативной группы заявили Sibnovosti.ru, что со своей стороны инвесторы выполнили все условия, поставленные им на встрече с исполняющим обязанности главы региона Андреем Травниковым и чиновниками областного Минстроя . По итогам встречи был составлен план реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП), а врио губернатора заявил, что люди с договорами предварительного участия на руках получат статус обманутых дольщиков.

«То есть такая ситуация — мы выполнили договоренности — предоставили списки граждан от нас, дальше они — минстрой и мэрия должны были делать свою работу — проработать МИПы. А они не занимались ничем, просто отмалчивались и вот после этого мы — шантажисты. Эти слова, как плевок в лицо нам. Как будто не было договоренностей у Травникова. Ведь и Шмидт был там, и никто не высказался против предложенной схемы, которую поддержал сам врио губернатора», — сказано в заявлении инициативной группы. Так же инвесторы прокомментировали сообщение областного правительства о существовании открытого письма от людей, приобретавших жилье на Тульской по договорам долевого участия. В обращении к региональным властям дольщики призывают Минстрой не вести переговоров с группой, заключившей договоры предварительного участия. «Эти люди никакого отношения к нашему объекту не имеют, препятствуют проведению работ на нём, и создают негативный фон продажи квартир, что способствует затягиванию сдачи дома», — цитирует пресс-служба правительства Ольгу Кокурину, представляющую интересы дольщиков.

В инициативной группе инвесторов заявили, что люди, на которых ссылается региональное правительство, аффилированы с застройщиком и не имеют ни доверенностей, ни протоколов собраний, подтверждающих их право говорить от имени других дольщиков. «Мы узнаем фирменный почерк Министерства строительства НСО — отмалчивание, забалтывание договоренностей, лживые статьи в прессе и поддержка их позиции от псевдопредставителей дольщиков», — подчеркивают инвесторы.

В воскресенье, 8 июля, инвесторы провели митинг в центре Новосибирска , на котором потребовали отправить в отставку главу регионального Минстроя Ивана Шмидта и подписали обращение к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Дома на ул. Тульской,80 и 82 начали возводить в 2004 году. Застройщик не смог выполнить своих обязательств, и в 2012 году право на завершение строительства получила компания «Баутехник-Т». В качестве генподрядчика был привлечен «СтройЦентр». Однако в 2016 году договор был разорван. Около 180 человек купили квартиры у застройщика по договорам долевого участия. Еще примерно столько же инвесторов заплатили непосредственно генподрядчику по «предварительным договорам», что не позволяет предоставить им статус обманутых дольщиков. Эта группа инвесторов неоднократно проводила акции протеста с требованием к областным и городским властям решить их проблему.

Количество замороженных строек жилья в Новосибирской области в этом году увеличилось до 50. По планам, до конца года будет достроено девять проблемных объектов. Основным механизмом является масштабный инвестиционный проект, в рамках которого строительная компания на льготных условиях получает земельный участок для возведения нового объекта, но взамен обязуется завершить проблемную стройку. Сейчас идут работы в рамках семи МИПов с общей суммой инвестиций около 530 млн руб.