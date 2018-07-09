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Две семьи из Будённовска получили по полмиллиона рублей на жильё
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Две семьи из Будённовска получили по полмиллиона рублей на жильё 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Две молодые семьи получили субсидии на покупку жилья в Будённовске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Семьи Павлюченко и Шевченко получили социальные выплаты на сумму около 500 тысяч рублей каждый. С помощью этих государственных субсидий молодые люди могут вложиться в покупку или строительство жилья. Мэр Будённовска Валерий Шевченко лично вручил сертификаты на жильё главам семейств.
Молодые родители порадовались получению поддержки от государства и понадеялись, что подобные инициативы помогут переселиться в новое жильё не только им, но и другим семьям, участвующим в федеральной программе.
В горадминистрации также рассказали, что недавно многодетная семья Клюевых также получила сертификат на 1 852 200 рублей.
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