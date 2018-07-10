В пермском аэропорту установят немецкие телетрапы 

Телетрапы немецкого концерна Тиссен Крупп установят в пермском аэропорту. Недавно выбрали подрядчика на их поставку.
Как рассказали в Министерстве транспорта Пермского края, уже выбран подрядчик, которому предстоит поставить их в регион. На конкурс поступила единственная заявка от компании «Алексо». С ней и заключили договор. Компания должна будет выполнить работы по проектированию, изготовлению, доставке и монтажу телескопических трапов. Общая стоимость — около 230 миллионов рублей. Все работы должны быть закончены через восемь месяцев со дня заключения договора.