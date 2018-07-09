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Известный долгострой в Приморье пообещали достроить
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Известный долгострой в Приморье пообещали достроить 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Во время встречи жителей Приморья с главой края Андреем Тарасенко стало известно, что многоквартирный дом на улице Лазо в Артеме достроят в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на администрацию Приморья.
Возведение жилого дома в Артеме наконец-то завершат в следующем году. Его строительство началось в 2015 году. Пайщики стали участниками жилищно-накопительного кооператива годом ранее. За время возведения дома многие граждане выплатили все средства по договорам. Но в 2016 году строительство приостановили, а в 2017 — полностью прекратили.
Одна из членов кооператива сообщила, что без жилья осталось более 100 человек, а сроки строительства здания постоянно откладывали. Люди жили на съемных квартирах и дачах.
Представитель застройщика «ДВ Монолит» Александр Табаченко сообщил, что в текущем году дом планируется достроить. Компания располагает необходимыми средствами для этих целей. Рабочие скоро выйдут на объект и приступят к подведению наружных сетей и установке кровли.
Руководителю инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства в Приморье Михаилу Заиченко подписали заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник покинул пост, так как не решил «долевую проблему» в регионе. В столице края обманутые дольщики неоднократно выходили на акции протеста, требуя у властей решить проблему с долгостроями.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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