Известный долгострой в Приморье пообещали достроить

Во время встречи жителей Приморья с главой края Андреем Тарасенко стало известно, что многоквартирный дом на улице Лазо в Артеме достроят в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на администрацию Приморья.

Возведение жилого дома в Артеме наконец-то завершат в следующем году. Его строительство началось в 2015 году. Пайщики стали участниками жилищно-накопительного кооператива годом ранее. За время возведения дома многие граждане выплатили все средства по договорам. Но в 2016 году строительство приостановили, а в 2017 — полностью прекратили.

Одна из членов кооператива сообщила, что без жилья осталось более 100 человек, а сроки строительства здания постоянно откладывали. Люди жили на съемных квартирах и дачах.

Представитель застройщика «ДВ Монолит» Александр Табаченко сообщил, что в текущем году дом планируется достроить. Компания располагает необходимыми средствами для этих целей. Рабочие скоро выйдут на объект и приступят к подведению наружных сетей и установке кровли.

Руководителю инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства в Приморье Михаилу Заиченко подписали заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник покинул пост, так как не решил «долевую проблему» в регионе. В столице края обманутые дольщики неоднократно выходили на акции протеста, требуя у властей решить проблему с долгостроями.