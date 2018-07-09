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Стройки на Дальнем Востоке проконтролируют с помощью системы видеонаблюдения
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Стройки на Дальнем Востоке проконтролируют с помощью системы видеонаблюдения 

ТАСС 11 часов назад
ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Контроль за строительством объектов, которые возводятся в рамках планов социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, будут вести с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в понедельник в Хабаровске.
"Будем, в том числе, контролировать и с помощью видеонаблюдения эти стройки, чтобы подрядчик понимал, что мы следим за графиком строительства и, конечно, за качеством строительства и сохранностью… денежных средств", — сказал Козлов после совещания по реализации социального плана развития центров экономического роста Хабаровского края.
Такой контроль, добавил Козлов, позволит отслеживать количество работников на объектах, наличие техники и стройматериалов. Это даст возможность своевременно реагировать на отставания от графика.
Как сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, новые технологии для контроля за реализацией проектов в настоящее время уже активно применяются в регионе. За всеми крупными стройками глава края наблюдает в режиме онлайн, используя камеры и дроны. Шпорт подчеркнул, что вся информация станет достоянием общественности.
Правительством РФ принято решение о выделении бюджетных средств на строительство 191 объекта в рамках планов социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. В первую очередь предполагается модернизация социальной инфраструктуры. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 53,7 млрд рублей.
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