Стройки на Дальнем Востоке проконтролируют с помощью системы видеонаблюдения

ХАБАРОВСК , 9 июля. / ТАСС /. Контроль за строительством объектов, которые возводятся в рамках планов социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, будут вести с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в понедельник в Хабаровске.

"Будем, в том числе, контролировать и с помощью видеонаблюдения эти стройки, чтобы подрядчик понимал, что мы следим за графиком строительства и, конечно, за качеством строительства и сохранностью… денежных средств", — сказал Козлов после совещания по реализации социального плана развития центров экономического роста Хабаровского края

Такой контроль, добавил Козлов, позволит отслеживать количество работников на объектах, наличие техники и стройматериалов. Это даст возможность своевременно реагировать на отставания от графика.

Как сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт , новые технологии для контроля за реализацией проектов в настоящее время уже активно применяются в регионе. За всеми крупными стройками глава края наблюдает в режиме онлайн, используя камеры и дроны. Шпорт подчеркнул, что вся информация станет достоянием общественности.