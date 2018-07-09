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Строительство торгово-развлекательного центра в Пушкинском районе планируют завершить в июле-сентябре
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Строительство торгово-развлекательного центра в Пушкинском районе планируют завершить в июле-сентябре 

Агентство «Москва» 14 часов назад
В Пушкинском районе планируют завершить строительство торгово-развлекательного центра в III квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора завершил очередную проверку строительства торгово-развлекательного центра, расположенного на пересечении Ярославского и Красноармейского шоссе в Пушкинском районе. Плановый срок завершения строительства — III квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.
По словам начальника надзорного ведомства Артура Гарибяна, в настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем, работы по благоустройству территории.
«В двухэтажном комплексе общей площадью 43,6 тыс. кв. м разместятся торговые галереи, развлекательная зона, сеть кинозалов, предприятия общественного питания, а также административные и вспомогательные помещения. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории предусмотрены открытые автомобильные стоянки, тротуары, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение», — добавили в ведомстве.
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