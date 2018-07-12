Ввод недвижимости в Москве вырос на 12% в первом полугодии 2018 года

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Более 2,2 млн кв. м недвижимости было сдано в эксплуатацию в Москве в первом полугодии 2018 года, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"По итогам первого полугодия в столице введено в эксплуатацию 2,23 млн кв. м недвижимости. По итогам первого полугодия 2017 года в городе было введено лишь 1,96 млн кв. м ", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина

При этом объем ввода недвижимости на территории бывших промзон по итогам полугодия более чем вдвое превышает результат первого полугодия 2017 года, отметил Левкин. По словам руководителя департамента, за шесть месяцев 2018 года на территориях промзон введено в эксплуатацию 540 тыс. кв. м против 248 тыс. кв. м в прошлом периоде.

"Пятая часть всего строительства ведется на территории бывших промзон. Редевелопмент промышленных территорий дает возможность не только строить жилье, но и создавать новые производственные кластеры и технопарки — основы высокотехнологичной экономики будущего. Работа в этом направлении ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и будет продолжена", — уточнил Левкин.

Всего в 2018 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м. недвижимости.