Ещё
Ввод недвижимости в Москве вырос на 12% в первом полугодии 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ввод недвижимости в Москве вырос на 12% в первом полугодии 2018 года 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 2,2 млн кв. м недвижимости было сдано в эксплуатацию в Москве в первом полугодии 2018 года, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
"По итогам первого полугодия в столице введено в эксплуатацию 2,23 млн кв. м недвижимости. По итогам первого полугодия 2017 года в городе было введено лишь 1,96 млн кв. м ", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
При этом объем ввода недвижимости на территории бывших промзон по итогам полугодия более чем вдвое превышает результат первого полугодия 2017 года, отметил Левкин. По словам руководителя департамента, за шесть месяцев 2018 года на территориях промзон введено в эксплуатацию 540 тыс. кв. м против 248 тыс. кв. м в прошлом периоде.
"Пятая часть всего строительства ведется на территории бывших промзон. Редевелопмент промышленных территорий дает возможность не только строить жилье, но и создавать новые производственные кластеры и технопарки — основы высокотехнологичной экономики будущего. Работа в этом направлении ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и будет продолжена", — уточнил Левкин.
Всего в 2018 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м. недвижимости.
ТАСС: последние новости
Деньги под защитой банка: как изменились правила покупки жилья Около 30 тыс. болельщиков ожидается на первом после ЧМ матче на "Мордовии-Арене" Рязанские власти попросили УМВД и прокуратуру защитить дольщиков проблемного дома в Рязани
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня5
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки87
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом230
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение