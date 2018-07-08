Государство защитит дольщиков от обмана

Президент России утвердил новые правила долевого строительства в России . Соответствующий поправки в законодательство Путин подписал еще 1 июля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так что долевое строительство в России — уже архаика… Теперь, покупая квартиру на стадии котлована или нескольких этажей, граждане будут отдавать деньги не застройщикам, а в банки, на специальные эскроу-счета. А застройщик берет эти деньги уже у банка и перед банком отвечает. Согласитесь, уже другая картина.

"Одно разрешение на строительство — один расчетный счет. Один расчетный счет, соответственно. Есть четкая процедура, куда должны потратиться денежные средства. На строительство данного дома — и никуда больше. Банк будет отслеживать, куда потрачены денежные средства и куда их можно потратить, а куда нельзя", — заявил Владимир Якушев , министр строительства и ЖКХ.

В ближайшие полгода для застройщиков — переходный период. Исполнение новых правил — добровольное. Обязательным для всех они станут с 2019 года. Поправки в законодательство о долевом строительстве остановят конвейер производства обманутых дольщиков.

Но властям еще нужно восстановить справедливость в отношении тех, кого уже обманули. 7 июня тема ярко прозвучала во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным и находится на его особом контроле. По итогам «Прямой линии» президент подписал перечень поручений. Одно из них — «принять исчерпывающие меры по завершению строительства домов с привлечением средств граждан». Ответственность за исполнение президентского поручения — на премьере Медведеве и губернаторах проблемных регионов лично. Первый доклад по теме от правительства президент Путин ждет уже к 1 сентября.

Славятся обманутыми дольщиками многие российские регионы. Но наиболее активную позицию занял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Именно он, получивший тяжелое наследство из прошлого, стал одним из инициаторов поправок в законодательство.

Жилой комплекс «Белые росы», что в подмосковных Котельниках. Пока шла продажа квартир, он не быстро, но строился. Лишь только все было продано, застройщик — некое ООО «Стройкомфорт» — распустил рабочих, бросил внешне уже почти построенные дома и исчез. Денег на их внутреннюю отделку, лифты, вентиляцию, водопровод нет.

Дольщики уже и митинговали, и шествовали, и стояли в пикетах. На сей раз, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание СМИ, решили самовольно вселиться. Хотя все прекрасно понимают: в этих голых стенах без света и канализации им больше двух-трех дней не просидеть.

"Все деньги я потратила на эту квартиру. Я снимаю жилье. У меня ребенок не получал детского питания только из-за того, что у меня нет прописки и у него. У меня каждый год, когда я делаю временную регистрацию, мне по месту жительства пишут, что нет места жительства. Можно было написать, что я — бомж. Это невозможно! У меня высшее образование. Я — врач", — жалуется обманутый дольщик Зумрад Гадаева.

Как же случилось, что фирма, распродавшая все квадратные метры вдвое дороже их себестоимости, вдруг стала банкротом, кинув 900 дольщиков? Попробуем разобраться.

Гендиректором «Стройкомфорта» на тот момент числился некий Александр Мышко. Отправляемся по месту его прописки. Дверь утлой хрущевки на окраине открывает сестра топ-менеджера. «Не знаю, где он, не видели давно. Вообще он — алкоголик. Пьет по-страшному. Запоем. В этот раз вот запил — появился. Вызывали милицию, и участкового подключала, и в психушку хотела отдать», — рассказала женщина.

Фиктивные директора — бич российских строек. Случись чего — к кому предъявлять иски? Ну, не к гражданину же Мышко, который, кстати, последний раз засветился в близлежащей «Пятерочке» при попытке хищения бутылки водки и куска колбасы. И вот на таких-то людей местная администрация выписывала разрешения на строительство.

— Администрация очень тесно работала с застройщиком, компанией ООО «Стройкомфорт», — говорит Вячеслав Шелудяков, начальник отдела по строительству, архитектуре и рекламе администрации г. Котельники.

— И как вам гендиректор? Что за человек?

— Человек, который внушает доверие, который построил не один объект. И проблем до этого у нас никогда не возникало.

— Так ведь он — алкоголик, фактически бомж, судим за кражи.

Это гендиректор «Стройкомфорта». Тот самый уважаемый человек, с которым вы якобы общались. Так с кем же вы общались, простите?

— С руководством компании.

— Как фамилия, кто хозяин этой стройки?

— Остановите, пожалуйста, запись.

— Почему?

— Я не хочу отвечать на этот вопрос.

Смущение чиновников понятно. По слухам, реальные хозяева «Белых рос» — это местный криминальный авторитет, которого все боятся, и, собственно, глава города Котельники госпожа Польникова, одобрившая проект и упорно закрывавшая глаза на все нарушения. Увы, прояснить этот вопрос у самой Ирины Викторовны нам не удалось. С недавних пор она находится в СИЗО . Причина — мошенничество с муниципальной землей.

"Только после того, как мы выиграли две инстанции в суде, Польникова подписала постановление о признании наших домов проблемным. Более года она нам говорила: зачем вам это нужно, это неэффективно, всячески пыталась нас отговаривать от этого шага", — вспоминают обманутые дольщики.

Ставшие за годы своих мытарств настоящими строительными экспертами дольщики подробно, с бумагами в руках показывают, как воровались их деньги через завышенные сметы работ, как уводились миллионы на липовых стройподрядах. Особенно интересна схема с подставным риелторским агентством, которое и продавало квартиры в «Белых росах», но деньги не возвращало на стройку, а отправляло в офшоры.

Равиль Арганды — экс-руководитель того самого агентства. Ни образования, ни профессии, перебивается случайными заработками, живет в общежитии. «Я особо не руководил. Это мной, можно сказать, руководили. Были определенные люди, которые предложили мне стать гендиректором, который просто подписывает бумажки», — признается Равиль.

Он работал «фунтом». Его готовность, если что, отсидеть за чужие грехи оценивалась в 50 тысяч рублей в месяц. «Мне обидно, что мне мои законные обещанные деньги не выплатили. Вы сами видите, как я живу. У меня миллионов никаких», — говорит Равиль.

Удивительные люди трудятся в сфере девелопмента! Но еще удивительнее контролирующие эту сферу инстанции.

— Если с объекта собрано порядка 9 миллиардов, цена объекта по строительным декларациям — 5 миллиардов. И то не достроен. И денег на счетах — ноль. Как это можно назвать?

— Это нарушение закона о долевом строительстве, признаки мошенничества можно усмотреть, — отметил Юрий Ковалев , начальник Управления госконтроля в области долевого строительства ГУ Стройнадзора Московской области.

— То есть продавать через «фирму-прокладку», когда деньги потом исчезают, не возвращаются к застройщику, нельзя?

— Нельзя.

— Но именно этим на протяжении многих лет занимались эти самые «Белые росы». Куда же вы смотрели?!

— Отследить, конечно, все очень трудно. Ведь за каждой фирмой не поставишь инспектора, который будет стоять, смотреть и следить, как они делают.

— Простите, это же задача для школьника: девять минус пять должно быть четыре. Но на счету — ноль. Значит, четыре миллиарда у вас увели. Их теперь найти-то можно?

— Опыт мой показывает, что найти их можно. Их вывели. А вот вернуть — такого я пока не видел.

Вообще вопрос с возвратом похищенного — один из самых острых для отрасли. Среди множества проблемных объектов в разных регионах лишь считаные единицы достраиваются за счет девелоперов. Все остальное — деньгами ли, земельными участками, строительными подрядами — в итоге оплачивает государство.

"Всего проблемных объектов 842. Это 1261 дом, 80 325 договоров долевого участия, по которым граждане не получили вовремя свои квартиры. Цифры достаточно серьезные. Мы очень плотно работаем с каждым субъектом РФ, где есть недостроенные вовремя объекты. У нас есть планы по каждому объекту", — подчеркнул Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ.

Ростовская область — печальный лидер. Здесь находятся 10% всех российских недостроев. 9 тысяч обманутых дольщиков. Если с семьями, то это 30 тысяч человек.

Автор конкретно этого недостроя — местный концерн «Вант». В 2008-2012 годах «кинул» свыше тысячи человек в Ростове, примерно столько же — в Краснодарском крае Сочи . Там до сих пор стоят остовы их как бы элитных башен. Потом хозяин концерна Чабанов скрывался в Таиланде . Был выл схвачен с подложным паспортом, выдан в обратно и получил смехотворный для супермошенника срок — 4 года поселения с правом выхода через два. Дольщики были в шоке.

И вот минувшей весной история продолжилась. Плюс к прежним 350 миллионам Чабанову вменили хищение еще 615 — по другим эпизодам.

В маленьком зале не протолкнуться. Дольщики разыгрывали между собою места, лишь бы увидеть, как их мучителю наконец-то отмотают по полной, как вдруг… «Прошу прекратить уголовное преследование Чабанова Валерия Владимировича в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — заявил адвокат подсудимого.

Уж какие пути, в какие кабинеты нашел этот человек? Но чтобы по статье «мошенничество в особо крупных размерах» вышел срок давности, дело надо расследовать дольше 10 лет.

Под возмущенные крики дольщиков районный суд прекратил дело Чабанова, хоть и признал его морально виновным. О том, чтобы взыскать хоть копейку из украденного им миллиарда, никто даже не мечтал.

Сергей Ковтунов пережил тяжелейшую автоаварию. Он — инвалид первойм группы. Вместе с женой и двумя детьми снимает маленькую комнату в убогой заводской общаге города Аксай . Все средства семьи, включая материнский капитал, ушли местному застройщику ООО «Сигма».

"Они считают себя богами, царями. Они думают, что все остается безнаказанным. Я неоднократно говорила им о том, что муж — инвалид, что человеку тяжело жить в таких условиях, спать на полу. Мы по вине застройщика 4 года страдаем", — вздыхает жена Сергея Ковтунова.

Авторитетный бизнесмен Андрей Назаров — один из богатейших людей Аксая. Оставил без денег и квартир свыше 300 семей, при этом построил себе особняк в центре города, приобрел базу отдыха на Дону , обзавелся морской яхтой.

Интересно, что Назаров и компания хоть и числятся в подозреваемых за хищения и мошенничества, но спокойно катаются за границу, прячут и продают свои как бы арестованные активы и не имеют никаких нареканий от органов следствия.

"Какую-то из баз арестовал Аксайский суд, которая принадлежала гражданину Назарову. Стоимость этого имущества — десятки миллионов рублей. И это имущество ушло из-под ареста. Задним числом оно было продано. И на завершение строительства проблемных домов ни копейки не поступило", — говорят обманутые дольщики.

Подводя итог. Количество проблемных и просто криминальных строек, появившихся в последние годы в России, однозначно показывает: силовые ведомства и Госстройнадзор, мягко говоря, не справляются с ситуацией. Необходима кардинальная смена самих правил продажи будущего жилья.

"С 1 июля, чтобы продолжать заниматься долевым строительством и привлекать деньги с рынка, необходимо работать на рынке не менее 3 лет. Нужно иметь историю строительства не менее 10 тысяч квадратных метров жилья. Нужно иметь хорошие показатели по финансовой устойчивости. Чтобы начать строительство, нужно иметь банковское сопровождение, чтобы данные денежные средства с расчетного счета направлялись только на стройку", — заявил Владимир Якушев.

Это — начало. 1 июля 2019 года строители вообще потеряют право продавать жилье на уровне котлована. Деньги потенциальных покупателей будут блокироваться на специальных банковских счетах, и застройщик получит к ним доступ лишь при полном завершении строительства.