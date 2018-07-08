Треть населения Самарской области живёт в «хрущевках» и «ленинградках»

В таких «развалюхах» живут около 6% граждан Самарской области

Проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилья стоит по-прежнему остро. Треть населения Самарской губернии живёт сейчас в «хрущёвках» и «ленинградках» постройки 60-70-х годов прошлого века. Ещё 10% жителей — в «сталинках» постройки 30-50-х годов. Такие цифры озвучили на заседании Общественной палаты Самарской области, посвященном анализу исполнения госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года.

Шесть процентов жителей региона ютятся в ветхом и аварийном жилье — в основном, в зданиях, построенных до 1930 года. Ещё 7% граждан живут в индивидуальных жилых домах без удобств. Доля ветхого жилищного фонда составляет 1,5%.

— Более половины граждан у нас проживает в домах, которые будут в связи с износом массово выбывать из эксплуатации в ближайшие 15-20 лет. Между тем обеспеченность людей жильём, а также его доступность оказывают сильное влияние на качество жизни, уровень рождаемости, темп прироста населения, экономическую культуру, — всё то, что крайне необходимо сегодня области, — отметил председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор Часовских

Застройщики готовы возводить современное жильё взамен устаревшего. Проблема в том, что новые квартиры никто не хочет покупать — у населения нет таких денег.

Власти Самары придумали ещё один вариант решения проблемы: застройщик сам расселяет людей из аварийного дома, сносит здание, а освободившуюся землю получает под строительство. Но, по словам бизнесменов, эта схема не работает: жители «развалюшек» слишком многого хотят. Некоторые из них требуют большую денежную компенсацию за своё жильё или даже целую квартиру в новом доме.