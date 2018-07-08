Уральский инженер построил для себя дешевое и энергоэффективное жилье

— В принципе, ничего нового в «пассивном» доме нет, просто энергопотребление у меня выше, но соблюден баланс между затратами и уровнем эффективности, — говорит Сергей Вишняков.

В проекте продумано все до мелочей: восьмигранная форма здания, которая обеспечивает около 10 процентов экономии первичной энергии на отопление по сравнению с прямоугольной, низкоэмиссионные стекла, пространство между которыми заполнено аргоном, зона инсоляции на юг с большим окном 4 на 4 метра и солнечной террасой, тройной тамбур, чтобы исключить вентиляционные потери через входные двери, стены толщиной 250 миллиметров, пол и потолок — 300. Сначала их хотели утеплить соломой, но потом остановились на минеральной вате и наружных ветрозащитных плитах, а внутри — на материале из натуральных элементов без фенолформальдегидных смол. Замкнутый воздушный контур исключает ненужные утечки тепла, рекуперативная вентиляция, расположенная прямо в стене, не требует никаких воздуховодов. Она действует по принципу «шарфа»: когда детям зимой прикрывают рот шарфами, ткань нагревается от дыхания и передает тепло входящему с улицы воздуху.

— Производит оборудование омская фирма, оно довольно надежно в эксплуатации, — поясняет Сергей. — Две печи Кузнецова общей мощностью девять киловатт при необходимости полностью обеспечивают отопление дома даже на дровах. Знаете такого уральского изобретателя? У его печей поразительный КПД — до 40 процентов. Чтобы на сжигание поступал теплый воздух, минуя внутридомовое пространство, я построил геотермальный теплообменник. По сути, это 50-метровая канализационная труба, заложенная на глубину промерзания.

Кроме того, в здании расположена бойлерная с электрокотлом мощностью всего девять киловатт на 258 квадратов площади и водяным теплоаккумулятором, куда поступает тепло от 100 вакуумных трубок солнечного коллектора. Последний берет на себя до 60 процентов годовой выработки энергии, необходимой для обогрева здания и подачи горячей воды.

— При желании можно создать энергоэффективный дом и из СИП-панелей, но из-за фенолсодержащих конструктивных элементов жить там будет небезопасно. Мой проект проанализировали и одобрили специалисты Уральского архитектурно-художественного университета, — подчеркивает Вишняков. — Однако есть «тонкие материи», которые обычно при проектировании не обсуждают. Например, здесь применены принципы древнего зодчества Васту Шастра (древняя ведическая наука о правильном построении жилого и рабочего пространства в соответствии с законами природы. — Прим. ред.) и саженные меры длины при расчете пропорций и габаритов дома.

Содержание энергоэффективного дома в пересчете на один квадратный метр обходится в шесть раз дешевле, чем квартиры в соседнем городе

Хозяин ежедневно мониторит состояние дома, снимает внешние и внутренние температурные показатели, потребляемую мощность. Так, средняя мощность электрокотла за отопительный сезон 2015-2016 года составила 2,7 киловатта — столько тратит обычный бытовой утюг.

И напоследок еще несколько цифр. Себестоимость квадратного метра жилплощади в коттедже Вишнякова без отделки составила всего 16 тысяч рублей. Когда хозяин дома вместе с проектировщиками подсчитал, сколько стоит утеплить 100 квадратных метров по нормам энергоэффективного стандарта, оказалось, не такая уж астрономическая сумма — 144 тысячи рублей, за счет экономии тепла она окупится за 3,6 года. И, наконец, то, что шокировало Сергея Вишнякова и, скорее всего, шокирует читателя: содержание энергоэффективного дома в пересчете на один квадратный метр обходится в шесть раз дешевле, чем квартиры в соседнем городе Заречном.

Комментарий

Андрей Печенкин, архитектор, заведующий лабораторией энергоэффективного строительства УрГАХУ:

— В первую очередь строительство энергоэффективных домов на Урале стимулируют холодный климат и экология: у нас один из самых грязных регионов, по сути, надо снижать выработку энергии и тем самым оздоравливать среду. А вот социально-экономических стимулов мало: ни государство, ни потребитель не готовы к таким технологиям, 90 процентов архитектурных бюро не способны проектировать энергоэффективные здания, застройщики — реализовывать их разработки. Мы видим только зачатки энергоэффективности в различных системах: конструкциях, изоляции контура, вентиляции, но все это пока на уровне пилотных проектов.

Застройщики понимают, что это большой пробел, но запроса на энергоэффективные мероприятия со стороны заказчиков нет. Стоимость квартир для них важнее, чем применение новых технологий. Даже если и используют что-то, то не выделяют такие здания как манифесты передовых технологий, хотя так делают во всем мире. Думаю, еще лет 10 не сложится благоприятная ситуация для массового распространения энергоэффективной архитектуры на Урале.