Снова москитная сетка: следователи рассказали о гибели малыша на Гнаровской

Врачам не удалось спасти трехлетнего мальчика

Накануне, 8 июля, в Тюмени из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, выпал трехлетний малыш. Очередной несчастный случай произошел в доме № 7 на улице Гнаровской. Прибывшие на место врачи пытались спасти ребенка, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Очередная трагедия произошла по уже знакомому сценарию. Ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты 11-го этажа. Родители мальчика 2015 года рождения находились дома. — Там, кроме родителей, еще дед с бабушкой были. Все они стояли у машины реанимации. Врачи минут 15 пытались спасти ребёнка, но не смогли. Мальчик выпал на крышу магазина, который находится в этом доме, — рассказали читатели 72.ru. По словам соседей, у родителей, которые вчера потеряли трехлетнего сына, есть еще младший ребенок.

С наступлением теплых дней такие трагедии стали происходить в Тюмени часто. Несколько недель назад на этой же улице с девятого этажа вместе с москитной сеткой выпала годовалая девочка. Медики сделали всё, что могли, но из-за многочисленных серьёзных травм она скончалась. Мы поговорили с психотерапевтом, психологом и с представителем родительского комитета. Эксперты дали дельные советы, как уберечь свою семью от этой беды.