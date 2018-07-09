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Снова москитная сетка: следователи рассказали о гибели малыша на Гнаровской
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Снова москитная сетка: следователи рассказали о гибели малыша на Гнаровской 

72.ru 6 часов назад
Фото: 72.ru
Врачам не удалось спасти трехлетнего мальчика
Накануне, 8 июля, в Тюмени из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, выпал трехлетний малыш. Очередной несчастный случай произошел в доме № 7 на улице Гнаровской. Прибывшие на место врачи пытались спасти ребенка, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.
— По данному факту сейчас проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — рассказала 72.ru Анастасия Лепехина, старший помощник руководителя регионального управления СКР по Тюменской области.
Очередная трагедия произошла по уже знакомому сценарию. Ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты 11-го этажа. Родители мальчика 2015 года рождения находились дома. — Там, кроме родителей, еще дед с бабушкой были. Все они стояли у машины реанимации. Врачи минут 15 пытались спасти ребёнка, но не смогли. Мальчик выпал на крышу магазина, который находится в этом доме, — рассказали читатели 72.ru. По словам соседей, у родителей, которые вчера потеряли трехлетнего сына, есть еще младший ребенок.
С наступлением теплых дней такие трагедии стали происходить в Тюмени часто. Несколько недель назад на этой же улице с девятого этажа вместе с москитной сеткой выпала годовалая девочка. Медики сделали всё, что могли, но из-за многочисленных серьёзных травм она скончалась. Мы поговорили с психотерапевтом, психологом и с представителем родительского комитета. Эксперты дали дельные советы, как уберечь свою семью от этой беды.
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