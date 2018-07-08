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Администрация Псковской области добавила два объекта в список приватизации на 2018 год
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Администрация Псковской области добавила два объекта в список приватизации на 2018 год 

Псковская губерния 3 часа назад
Администрация Псковской области издала распоряжение об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности региона: соответствующие документы опубликованы на сайте областного комитета по имущественным отношениям. В соответствии с распоряжением, в список приватизации на 2018 год были добавлены два объекта в Пушкиногорском районе: на продажу выставлены здание (КН 60:20:0401701:80), коммуникации и земельный участок в деревне Блажки, начальная стоимость объектов — 4 млн 202 тыс. рублей. Второй объект — нежилое здание (КН 60:20:0402201:151) и земельный участок в деревне Носово с общей начальной стоимостью в 317 тыс. рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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