Бийский застройщик просрочил сдачу дома на три года

Застройщик многоквартирного дома, который возводится в Бийске с привлечением средств дольщиков, третий год откладывает сдачу дома.

Проблему обсудили в администрации Бийска.

Строительство дома началось в 2013 году. Было заключено с гражданами 65 договоров. Дом планировали сдать в марте 2015 года, но из-за банкротства генеральной подрядной организации сроки перенесли. На данный момент работы финансируются учредителем организации-застройщика, который обещает завершить строительство в августе текущего года.

Власти рекомендовали ему пройти повторную экспертизу и подготовить график работ.