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Бийский застройщик просрочил сдачу дома на три года
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Бийский застройщик просрочил сдачу дома на три года 

АиФ — Алтай 12 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Застройщик многоквартирного дома, который возводится в Бийске с привлечением средств дольщиков, третий год откладывает сдачу дома.
Проблему обсудили в администрации Бийска.
Строительство дома началось в 2013 году. Было заключено с гражданами 65 договоров. Дом планировали сдать в марте 2015 года, но из-за банкротства генеральной подрядной организации сроки перенесли. На данный момент работы финансируются учредителем организации-застройщика, который обещает завершить строительство в августе текущего года.
Власти рекомендовали ему пройти повторную экспертизу и подготовить график работ.
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