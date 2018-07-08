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Арендатором сельхозугодий в Майминском районе Алтая стала компания Евгения Вдовина
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Арендатором сельхозугодий в Майминском районе Алтая стала компания Евгения Вдовина 

sibnovosti.ru 6 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Барнаульская «АЛИРА Групп» получила право стать арендатором сельхозугодий в Республике Алтай общей площадью 185,7 га. Ранее право аренды принадлежало некогда крупному сельхозпредприятию ООО «Чуйское».
Согласно сообщению на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, ЗАО «АЛИРА Групп» приобрело четыре лота из выставленного на продажу имущества «Чуйского». Права аренды на четыре участка в Майминском районе республики обошлись компании, в общей сложности, в 6,6 млн руб. Право аренды истекает в 2062 году.
ООО «Чуйское» было признано банкротом в январе 2017 года по иску управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай с требованиями в 2,6 млн руб. К тому времени владельцы предприятия уже приняли решение о его ликвидации.
В картотеке арбитражных дел содержатся данные об иске Министерства сельского хозяйства РА к ООО «Чуйский» о взыскании 40 млн руб. Эти средства были выделены предприятию на создание молочно-товарного комплекса на 2 тыс. голов дойного стада, но проект так и не был реализован.
По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ЗАО «АЛИРА Групп» является его директор, известный в ряде сибирских регионов предприниматель Евгений Вдовин.
Фото: официальный сайт Майминского района Республики Алтай
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