Владельцы авторских прав на «Лунтика» отсудили у псковского предпринимателя компенсацию

ООО «Студия анимационного кино „Мельница“ подало иск к индивидуальному предпринимателю Ольге А. о взыскании 10 тысяч рублей и 1800 рублей по восстановлению нарушенного права по использованию образа „Лунтика“ на товарах. Суд установил авторское право фирмы. В итоге суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя „Студии анимационного кино „Мельница“ 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации — товарный знак №405509 „Лунтик“, 1 800 рублей расходов по восстановлению нарушенного права, 76,6 рублей почтовых расходов, а также 2 000 рублей госпошлины. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы „ВКонтакте“, „Телеграме“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.