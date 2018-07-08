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Снова горел дом на Мира. На этот раз возгорание произошло в подвале
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Снова горел дом на Мира. На этот раз возгорание произошло в подвале 

Noyabrsk24.ru 8 часов назад
В ночь на восьмое июля пожарным снова пришлось выезжать на Мира 84б. В подвале дома, где накануне сгорела квартира и пострадал человек, загорелся утеплитель. Инцидент произошел примерно в 03:30 утра. По предварительным данным, с возгоранием удалось справиться быстро, пострадавших нет. Причины ЧП выясняют дознаватели, начата проверка.
Напомним, пожар в жилом доме 84б по проспекту Мира случился 7 июля, около 12 часов дня. По словам очевидцев, за несколько секунд до возгорания на балконе квартиры раздался громкий хлопок. Один человек госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один мужчина, который в момент ЧП находился в квартире от госпитализации отказался.
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