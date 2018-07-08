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Мечты сбываются: в Щербинках готовят площадку для строительства новой школы
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Мечты сбываются: в Щербинках готовят площадку для строительства новой школы 

nn.ru 8 часов назад
Фото: nn.ru
В Депстрое сообщили, что за вырубку деревьев из городского бюджета уже выделена компенсация в размере 11,8 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на последующее озеленение.
На земельном участке, принадлежащем муниципалитету, будет построена общеобразовательная школа на 525 мест. Её строительство предусмотрено государственной программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016–2025 годы».
На строительство будет выделено 540 млн рублей из областного и городского бюджетов. В соответствии с контрактом, школа должна быть построена не позднее второго квартала 2019 года.
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