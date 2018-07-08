Бесплатный офис, обучение и удобные налоги: как Москва помогает малому бизнесу

Москве появились сотни новых кафе, ресторанов, автомастерских, ветклиник и других субъектов малого и среднего бизнеса. Активность столичных предпринимателей выросла в сравнении с прошлым годом, и об этом свидетельствует подсчет налогов.

За пять месяцев 2018-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые перечисления от индивидуальных предпринимателей выросли на 33,8 процента, а от организаций — на 22,6 процента. Значительный рост заметен в сфере информационных технологий и связи (на 31,9 процента) и общественного питания (на 30,9 процента). Всего в городскую казну с января по май поступило 45,9 миллиарда рублей по налогу, взимаемому по упрощенной системе. Это на 27 процентов больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

«Роль малого и среднего бизнеса для городского бюджета ежегодно растет. Совокупный вклад этого сектора в налоговые доходы бюджета города Москвы, с учетом поступлений от индивидуальных предпринимателей, увеличился за четыре последних года с 17 процентов в 2014 году до 23 процентов в 2017 году», — сказала Елена Зяббарова , Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента финансов города.

Такому росту способствовала комплексная поддержка города: бизнесменам предоставляются льготы и преференции, для них формируется комфортная среда. Кроме того, Москва занимает второе место в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации , составленного по результатам исследования Агентства стратегических инициатив

Каждому — по патенту

Патентная система налогообложения значительно облегчает ведение бизнеса и стимулирует развитие городской экономики. Рост предпринимательской активности в первую очередь заметен по количеству полученных патентов. За первый квартал этого года столичные бизнесмены приобрели более 51 тысячи патентов. Это на 22 процента больше, чем за первые три месяца 2017-го.

Лидерами роста по патентам стали предприниматели, оказывающие бытовые услуги. Они приобрели больше шести тысяч патентов на сумму около 300 миллионов рублей. А больше тысячи патентов купили бизнесмены, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом машин и мотоциклов.

Становится популярным и социальное предпринимательство. В этом году стали приобретать больше патентов, по которым можно предоставлять услуги репетиторов, поваров на дому, нянь и сиделок. В первом квартале 2018-го они принесли бюджету города в общей сложности около 40 миллионов рублей, что на 90 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отреагировали предприниматели и на спрос в сфере питания. С начала года выдали 1600 патентов, это на 107 процентов превышает показатели прошлогоднего периода.

Экономия с патентом

При покупке патента бизнесмен освобождается от трех видов налога: на доходы физических лиц (НДФЛ), на имущество физических лиц и на добавленную стоимость (НДС). Также предприниматели, которые выбрали патентную систему, не должны уплачивать торговый сбор.

Узнать, как оформить патент и сколько он будет стоить

Деньги на дело

Предприниматель может получить и финансовую поддержку. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за первые шесть месяцев этого года выдал новые поручительства на 6,56 миллиарда рублей, а банки-партнеры предоставили по ним кредиты и гарантии на 10,987 миллиарда рублей. Малый и средний бизнес проявляет интерес к привлечению внешних средств для текущих нужд и развития новых проектов. А гарантия города помогает предпринимателям выстроить диалог с инвесторами.

За все время работы Московский гарантийный фонд выдал поручительства на 62,5 миллиарда рублей. Благодаря этому представители малого и среднего бизнеса смогли получить кредиты в банках на сумму свыше 125 миллиардов рублей.

Бесплатный офис: сеть коворкингов

Работать в офисе с умными столами и звукопоглощающей кабиной предприниматели могут бесплатно. Для этого создана сеть коворкингов, в которых можно безвозмездно получить до трех рабочих мест. Центры оборудованы всем необходимым: здесь есть столы, стулья, интернет и зоны отдыха. Также в центрах можно найти единомышленников и обменяться опытом.

Один из самых современных коворкингов открыт в «Цифровом деловом пространстве». Офис оборудован звукопоглощающей кабиной для интернет-звонков и скайп-встреч, умными столами со встроенными bluetooth-колонками, USB-портами, беспроводной зарядкой и даже индукционным подогревом кружки с напитком.

Знания — сила: бесплатное обучение

Для предпринимателей в Москве создана система бесплатных программ. Бизнесмены сами выбирают интересные и нужные направления, например маркетинг, управление организацией, личную эффективность и новое в законодательстве для бизнеса.

Узнать основы ведения своего дела можно на интенсивном пятидневном курсе «Стартап-школа МБМ». А те, кто уже решился выйти на зарубежный рынок, могут пойти в «Московскую школу экспортера». Ее слушателям расскажут о таможенных операциях, налогах, законодательстве и бухгалтерском учете в сфере внешнеэкономической деятельности, инструментах вывода продукции на мировые рынки.

Также есть бесплатные вебинары по процедуре торгов и закупок, семинары и тренинги по маркетингу, продажам, менеджменту и госзакупкам. А научиться взаимодействовать с надзорными органами помогут на программе «Час предпринимателя». Научат говорить с зарубежными клиентами на одном языке на курсах разговорного английского. Программу запустили в преддверии чемпионата мира по футболу. Информация о вебинарах опубликована на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».