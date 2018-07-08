Какого мяу! Эксперты назвали любимых собак и кошек москвичей

Если переселить в отдельный город всех домашних четвероногих из столицы и области, они могли бы заселить еще один Нижний Новгород или Екатеринбург . Эксперты выяснили, каких собак и кошек предпочитают москвичи и сколько они готовы платить за экзотических усатых-хвостатых.

Собачий топ Как думаете, какие породы собак чаще всего покупали москвичи в этом году? Эксперты сервиса объявлений «Юла» выяснили, что горожане предпочитали заводить миниатюрных собачек — в пятерку лидеров вошли четыре вида. На первом месте — чихуахуа (девять процентов от всех покупок собак), на втором — йоркширские терьеры (шесть процентов), а на третьем — той-терьеры (пять процентов). Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли сибирские хаски (четыре процента) и шпицы (три процента).

А вот такие породы, как бобтейл, бурбуль и ирландский терьер оказались наименее популярными — на каждую из них пришелся всего один процент покупок.

Средняя стоимость собаки в сервисе составила 4 050 рублей. Это на четверть выше, чем в среднем по стране (три тысячи рублей). Кстати, больше всего собак жители купили в январе. Одними из самых дорогих пород стали брюссельские гриффоны и лхаса апсо: средняя цена этих собак в сервисе составила восемь тысяч рублей. А вот дешевле всего в Москве продавали бриаров (по 150 рублей).

Самыми дорогими стали щенки породы аляскинский кли-кай (простым языком — мини-хаски). За них просили по 380 000 рублей.

В «Авито» рассказали, что шпицы по популярности почти не уступали чихуахуа. Почти так же горожане покупали йоркширских терьеров, французских бульдогов и немецких овчарок. В топ-10 вошли еще и джек-рассел-терьер, той-терьер, бигль, акита-ину и сибирский хаски.

Каких кошек предпочитают москвичи Самые популярные усатые-полосатые у москвичей — шотландки. В этом предпочтения жителей столицы совпадают с общероссийскими. Каждая третья кошка, купленная через сервис, была именно этой породы. Их средняя стоимость в городе — 6400 рублей. На втором месте по популярности у москвичей — британцы. Эту кошку выбирает каждый четвертый покупатель. Котята данной породы обойдутся примерно в 5700 рублей. Также горожане любят крупных кошек породы мейн-кун — их выбирает каждый десятый покупатель (12500 рублей). Реже всего в столице приобретают кошек кудрявых пород — уральского рекса и селкирк-рекса.

И самое интересное: наиболее дорогая порода кошек в городе — бурманская. Этих желтоглазых красавиц продают в столице в среднем за 29500 рублей.

Также одна из самых дорогих пород — девон-рекс. Их жители столицы покупают в среднем за 20200 рублей.

А вот самым дорогим лотом на «Юле» в категории «Кошки» стала девочка оцелота. Это хищное млекопитающее семейства кошачьих продавали по цене автомобиля — за 650000 рублей.

Самыми доступными для покупки в Москве оказались кошки сибирской породы. Их продавали в среднем за 1900 рублей.

Эксперты также отметили, что кошки традиционно входят в топ-15 самых популярных поисковых запросов в сервисе.