В Ингушетии в рамках ФЦП и за счет инвестиций строятся более 130 объектов

МАГАС , 7 июля. / ТАСС /. Строительство более 130 объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства и промышленности ведется на территории Ингушетии в рамках федеральных целевых программ (ФЦП) и за счет инвестиционных средств, сообщил в субботу в своем аккаунте в Instagram глава республики Юнус-Бек Евкуров

"На совещании с кабинетом министров рассмотрели проектный план сдачи объектов, вводимых в эксплуатацию в 2018-2019 гг. На сегодняшний день на территории республики, в рамках ФЦП и за счет инвестиционных средств, ведется строительство более 130 объектов: школы — 17, детские сады — 16, объекты здравоохранения — 8, жилые дома — 20, объекты благоустройства — 4, объекты спорта — 8, инженерные сети — 17, объекты культуры — 8, промышленные объекты — 7, торгово-административные центры — 21, объекты сельского хозяйства — 8", — написал Евкуров.

По его словам, строительство этих объектов позволит решить проблему с безработицей в регионе.