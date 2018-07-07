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В Ингушетии в рамках ФЦП и за счет инвестиций строятся более 130 объектов
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В Ингушетии в рамках ФЦП и за счет инвестиций строятся более 130 объектов 

ТАСС 19 часов назад
МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Строительство более 130 объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства и промышленности ведется на территории Ингушетии в рамках федеральных целевых программ (ФЦП) и за счет инвестиционных средств, сообщил в субботу в своем аккаунте в Instagram глава республики Юнус-Бек Евкуров.
"На совещании с кабинетом министров рассмотрели проектный план сдачи объектов, вводимых в эксплуатацию в 2018-2019 гг. На сегодняшний день на территории республики, в рамках ФЦП и за счет инвестиционных средств, ведется строительство более 130 объектов: школы — 17, детские сады — 16, объекты здравоохранения — 8, жилые дома — 20, объекты благоустройства — 4, объекты спорта — 8, инженерные сети — 17, объекты культуры — 8, промышленные объекты — 7, торгово-административные центры — 21, объекты сельского хозяйства — 8", — написал Евкуров.
По его словам, строительство этих объектов позволит решить проблему с безработицей в регионе.
"Среднеобразовательные и дошкольные учреждения будут построены в селах трех районов республики и пяти городах. Продолжается программа строительства ФОКов и домов культуры в каждом сельском поселении, отделение сердечно-сосудистой хирургии будет открыто в Назрани. При строительстве вышеперечисленных объектов создано более 8000 временных рабочих мест и по окончанию строительства объектов госзаказа будет создано более 3000 постоянных рабочих мест", — добавил глава региона.
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