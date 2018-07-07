Псковский парламент рассмотрит изменения в закон об обеспечении жильём детей-сирот 12 июля 

Псковское областное Собрание на очередной сессии 12 июля рассмотрит изменения в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с этими изменениями теперь граждане смогут воспользоваться правом получить жильё в любом муниципалитете Псковской области. «Необходимость внесения изменений в Закон области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» вызвана тем, что не все муниципальные образования имеют возможность приобретать жильё на своей территории из-за отсутствия предложений на вторичном рынке жилья, а также отсутствия или недостаточности строительства на территории муниципального района или городского округа», — заявил в пояснительной записке начальник управления соцзащиты Армен Мнацаканян. Так, по информации Мнацаканяна, в 2017 году администрацией города Пскова не обеспечены обязательства по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2018 году чиновникам Пскова предстоит закупить 80 квартир. Из размещенных в марте текущего года 20 извещений о проведении торгов по закупке жилья для детей-сирот и лиц из их числа не поступило ни одной заявки. Строительство жилья, в основном, ведется на близлежащих к границе города Пскова землях Псковского района. Аналогичная ситуация сложилась с приобретением жилья администрацией Великолукского района в новостройках и жилом фонде Великолукского района, расположенных вдоль границ города Великие Луки. Для решения обозначенной выше проблемы чиновники предложили внести изменения в статью 5 областного закона, дополнив её пунктом 1.1 в для возможности обеспечения детеф-сирот с их согласия жилыми помещениями общей площадью не менее 25 квадратных метров на территории муниципального района или городского округа области, граничащего с территорией муниципального района или городского округа области, где эти лица должны быть обеспечены жилыми помещениями (п.1. ст.5 Закона). Принятие данного законопроекта не повлечет за собой необходимости увеличения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели, так как жилье будет приобретаться в рамках доведенных на эти цели лимитов средств. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».