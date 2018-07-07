В дни ЧМ-2018 турпоток в Саранске вырос на 1678 процентов

Такие данные прозвучали в ходе пресс-конференции руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, проходившей в московском городском пресс-центре ЧМ-2018.

По предварительным оценкам, одиннадцать российских городов-организаторов мундиаля приняли в июне суммарно более пяти миллионов туристов. Турпоток в Москву составил более 2,7 миллиона человек, в Санкт-Петербург — 600 тысяч, в Сочи — 519 тысяч, в Самару — 224 тысяч, в Ростов-на-Дону — 190 тысяч, в Казань — 180 тысяч, в Екатеринбург — 165 тысяч, в Саранск — 160 тысяч, в Калининград — 130 тысяч, в Нижний Новгород — 120 тысяч, в Волгоград — 111 тысяч туристов.

Прирост числа туристов составил от 19 процентов (Москва) до 1678 процентов (Саранск). Средний рост турпотока — 74 процента.

— Количество иностранных туристов в одиннадцати городах Чемпионата мира в июне, по предварительным оценкам, составило 2,9 миллионов человек. Прирост к июню пошлого года составил от 20 процентов в Санкт-Петербурге до 235 раз в городе Саранске, — подчеркнул Олег Сафонов. — В Калининграде, Екатеринбурге въездной турпоток в нынешнем июне вырос в десять раз по отношению к прошлогоднему показателю, в Волгограде в 15 раз. В других городах Чемпионата мира отмечен рост числа иностранных туристов в среднем в 1,5-2 раза.

Еще один рекорд Саранск поставил по уровню загрузки отелей. В дни матчей она возрастала здесь до 100 процентов, в Москве — до 98, Екатеринбурге и Калининграде — до 97 процентов. В рамках подготовки к мундиалю в столице Мордовии были дополнительно открыты три четырехзвездочных гостиницы и первый в городе отель класса «пять звезд».

Глава Ростуризма отметил, что российские города-организаторы ЧМ-2018 успешно справились с небывалым наплывом иностранных гостей. Об этом говорят многочисленные восторженные отзывы в зарубежной прессе и социальных сетях.

— Многие болельщики хотели бы попутешествовать по нашей стране и вернуться после проведения Чемпионата мира, — констатировал Олег Сафонов. — Поэтому мы считаем, что турпоток в нашу страну после проведения Чемпионата мира может серьезным образом возрасти. По предварительным оценкам, этот рост может составить от 14 до 18 процентов.