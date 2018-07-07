Ещё
В дни ЧМ-2018 турпоток в Саранске вырос на 1678 процентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В дни ЧМ-2018 турпоток в Саранске вырос на 1678 процентов 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Российская Газета
Такие данные прозвучали в ходе пресс-конференции руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, проходившей в московском городском пресс-центре ЧМ-2018.
По предварительным оценкам, одиннадцать российских городов-организаторов мундиаля приняли в июне суммарно более пяти миллионов туристов. Турпоток в Москву составил более 2,7 миллиона человек, в Санкт-Петербург — 600 тысяч, в Сочи — 519 тысяч, в Самару — 224 тысяч, в Ростов-на-Дону — 190 тысяч, в Казань — 180 тысяч, в Екатеринбург — 165 тысяч, в Саранск — 160 тысяч, в Калининград — 130 тысяч, в Нижний Новгород — 120 тысяч, в Волгоград — 111 тысяч туристов.
Прирост числа туристов составил от 19 процентов (Москва) до 1678 процентов (Саранск). Средний рост турпотока — 74 процента.
— Количество иностранных туристов в одиннадцати городах Чемпионата мира в июне, по предварительным оценкам, составило 2,9 миллионов человек. Прирост к июню пошлого года составил от 20 процентов в Санкт-Петербурге до 235 раз в городе Саранске, — подчеркнул Олег Сафонов. — В Калининграде, Екатеринбурге въездной турпоток в нынешнем июне вырос в десять раз по отношению к прошлогоднему показателю, в Волгограде в 15 раз. В других городах Чемпионата мира отмечен рост числа иностранных туристов в среднем в 1,5-2 раза.
Еще один рекорд Саранск поставил по уровню загрузки отелей. В дни матчей она возрастала здесь до 100 процентов, в Москве — до 98, Екатеринбурге и Калининграде — до 97 процентов. В рамках подготовки к мундиалю в столице Мордовии были дополнительно открыты три четырехзвездочных гостиницы и первый в городе отель класса «пять звезд».
Глава Ростуризма отметил, что российские города-организаторы ЧМ-2018 успешно справились с небывалым наплывом иностранных гостей. Об этом говорят многочисленные восторженные отзывы в зарубежной прессе и социальных сетях.
— Многие болельщики хотели бы попутешествовать по нашей стране и вернуться после проведения Чемпионата мира, — констатировал Олег Сафонов. — Поэтому мы считаем, что турпоток в нашу страну после проведения Чемпионата мира может серьезным образом возрасти. По предварительным оценкам, этот рост может составить от 14 до 18 процентов.
Российская Газета: последние новости
Средств Фонда дольщиков не хватит на достройку объектов Urban Group Квартиры в Москве для дольщиков не подорожают Долю в квартире можно будет передать только членам семьи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»40
На Украину надвигается катастрофа288
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение