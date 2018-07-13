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Туманное будущее стадионов ЧМ-2018
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Туманное будущее стадионов ЧМ-2018 

BFM.RU 9 часов назад
Фото: BFM.RU
Стадионы — дорогое удовольствие. Футбольную арену международного класса надо обеспечивать электричеством, отоплением и тратить, по экспертным оценкам, до 300 млн рублей в год. Одними только футбольными матчами это не покроешь, а игры местных команд вряд ли соберут 45-тысячные арены.
В Саранске на стадион, где играл Криштиану Роналду, собираются водить экскурсии. Но пока создается впечатление, что для чиновников новый стадион как чемодан без ручки.
Евгений Симкин журналист из Саранска «Учитывая, что у властей Мордовии сейчас вообще серьезные финансовые проблемы. В республике с начала месяца действует внешнее казначейское управление. Но, конечно, им бы стадион на кого-нибудь спихнуть хотелось бы, как мне кажется. Потому что относительно того, что с ним будет дальше уже, что только не говорят. Что и футбольные школы там откроются, и дети там будут играть, и футбольному клубу его отдадут. Но футбольный клуб не потянет. 45 тысяч зрителей при всем желании ни одна из игр не соберет, как мне кажется. Глава Мордовии в одном из интервью говорил, что там откроются два супермаркета».
Вариант создавать рынки, как раньше в «Лужниках», жестко запретил Владимир Путин. Но можно проводить концерты и использовать подтрибунные помещения, говорит коммерческий директор Группы компаний «БамАрд», занимающейся строительством стадионов, Максим Уклюдов.
Максим Уклюдов директор Группы компаний «БамАрд» «Хороший опыт в этой области есть у „Казань-арены“. Они сдают помещения различным организациям, в основном, конечно, направленности по спорту. Эти организации используют эту площадь на каких-то льготных, видимо, условиях под, скажем, какие-то мероприятия, связанные со спортивными соревнованиями или фитнес».
Был риск, что на некоторых аренах будет просто некому регулярно играть, как например на сочинском «Фиште». Но в новом сезоне туда переедет петербургское «Динамо». К реконструированным «Лужникам» по-прежнему не будет привязан ни один клуб, только национальная сборная. Но в регионах власти решили сделать футбольную тему имиджевой и строят на стадион большие планы, рассказывает журналист из Нижнего Новгорода Владимир Трепитов.
Владимир Трепитов журналист из Нижнего Новгорода «В Екатеринбурге проходит „Иннопром“, где, в том числе, засветился и наш врио губернатора Глеб Никитин. Там, по слухам, прошли какие-то встречи с какой-то компанией зарубежной, которая готова стадион взять под свое крыло, обслуживать его и сделать его рентабельным. Тренироваться у нас будет ФК „Нижний Новгород“ — у нас этот клуб воссоздали буквально пару недель назад. Тренером стал Дмитрий Черышев, отец Дениса Черышева, и, я так понимаю, для региональных властей это имиджевая история».
Зарубежный опыт не обнадеживает. В ЮАР пять арен, построенные за 1,5 млрд долларов к чемпионату 2010 года, стоят никому не нужные. Из бразильских стадионов лишь несколько приблизились к безубыточности. Где-то в раздевалках поселились бездомные, где-то проводят корпоративы и свадьбы.
На бразильской «Маракане», переживавшей триумф в 2014-м, отключали электричество и воду из-за долгов. Российские власти имели возможность при проектировании учесть ошибки прежних организаторов ЧМ. Но некоторые региональные чиновники уже намекают, что без финансовой помощи из центра не обойтись.
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