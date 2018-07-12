Почти 400 тысяч человек посетили фан-зону ЧМ-2018 в Саранске за месяц

САРАНСК , 12 июля. / ТАСС /. Фестиваль болельщиков, открывшийся в Саранске 12 июня, за месяц посетили около 400 тыс. гостей. Это больше, чем постоянное население города — порядка 300 тыс. человек, сообщил в четверг журналистам руководитель дирекции Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира Алексей Плешачков.

"Посещаемость площадки достаточно хорошая. Уже сейчас она приближается к цифре в 400 тыс. посетителей", — сказал он.

По его словам, наибольшее число болельщиков в фан-зоне было отмечено в день ее открытия, 12 июня, во время матчей чемпионата мира, которые проходили в Саранске, а также в дни игр сборной России. «В среднем в дни игр в Саранске через площадку проходило около 45-50 тыс. человек», — добавил Плешачков.

Площадка Фестиваля болельщиков в Саранске располагается на Советской площади, которая может принять единовременно до 20 тыс. человек. По словам руководителя фестиваля Анастасии Гришневой, сейчас идут приготовления к двум последним дням работы фан-зоны. 14 июля на площадке фестиваля будут чествовать городских волонтеров, а 15 июля, кроме трансляции финала чемпионата, болельщики смогут увидеть концерт голландской певицы Евы Симонс.