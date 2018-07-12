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Почти 400 тысяч человек посетили фан-зону ЧМ-2018 в Саранске за месяц
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Почти 400 тысяч человек посетили фан-зону ЧМ-2018 в Саранске за месяц 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
САРАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Фестиваль болельщиков, открывшийся в Саранске 12 июня, за месяц посетили около 400 тыс. гостей. Это больше, чем постоянное население города — порядка 300 тыс. человек, сообщил в четверг журналистам руководитель дирекции Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира Алексей Плешачков.
"Посещаемость площадки достаточно хорошая. Уже сейчас она приближается к цифре в 400 тыс. посетителей", — сказал он.
По его словам, наибольшее число болельщиков в фан-зоне было отмечено в день ее открытия, 12 июня, во время матчей чемпионата мира, которые проходили в Саранске, а также в дни игр сборной России. «В среднем в дни игр в Саранске через площадку проходило около 45-50 тыс. человек», — добавил Плешачков.
Площадка Фестиваля болельщиков в Саранске располагается на Советской площади, которая может принять единовременно до 20 тыс. человек. По словам руководителя фестиваля Анастасии Гришневой, сейчас идут приготовления к двум последним дням работы фан-зоны. 14 июля на площадке фестиваля будут чествовать городских волонтеров, а 15 июля, кроме трансляции финала чемпионата, болельщики смогут увидеть концерт голландской певицы Евы Симонс.
На стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, 25 июня португальцы сыграли вничью с иранскими футболистами (1:1), а 28 июня тунисцы одержали победу над панамцами со счетом 2:1.
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