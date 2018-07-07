В Волгограде после сильнейшего ливня дождевая вода затопила квартиры горожан

На Краснооктябрьский район Волгограда сегодня, 7 июля, обрушился сильнейший ливень. При этом потоки воды можно было наблюдать не только на улице, но и в жилища волгоградцев. В доме на улице Титова во время ливня произошел потоп. Через вентиляцию вода хлынула прямо в квартиры.

Дождевая вода полностью залила подъезд

Большой неприятностью, после которой жителям Краснооктябрьского района еще долго придется восстанавливать бытовую технику и облик своих квартир, обернулся долгожданный многими горожанами дождь. В доме № 50 на улице Титова дождевая вода, не найдя себе другого выхода, потекла в жилиша через вентиляцию.

— В нашем доме уже давно не работает ливневка, — рассказал V1.ru житель одной из пострадавших квартир. — В итоге сегодня вся вода во время сильного дождя пошла по подъезду и через вентиляцию в квартиру.

По словам мужчины, обслуживающая дом управляющая компания «ЖилЭксперт» давно вызывает массу вопросов со стороны жильцов.

— Управляющая компания не работает абсолютно. Уже много раз жаловались на них, а результата никакого.

На видео, снятом волгоградцами в подъезде, видно, как вода буквально льется с верхних этажей на нижние. В квартирах она водопадом стекает вниз из вентиляционного хода.

Оперативно дозвониться в управляющую компанию в выходной день не удалось. Мы будем следить за развитием ситуации в этом доме.