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В Волгограде после сильнейшего ливня дождевая вода затопила квартиры горожан
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В Волгограде после сильнейшего ливня дождевая вода затопила квартиры горожан 

v1.ru 22 часа назад
Фото: v1.ru
На Краснооктябрьский район Волгограда сегодня, 7 июля, обрушился сильнейший ливень. При этом потоки воды можно было наблюдать не только на улице, но и в жилища волгоградцев. В доме на улице Титова во время ливня произошел потоп. Через вентиляцию вода хлынула прямо в квартиры.
Дождевая вода полностью залила подъезд
Большой неприятностью, после которой жителям Краснооктябрьского района еще долго придется восстанавливать бытовую технику и облик своих квартир, обернулся долгожданный многими горожанами дождь. В доме № 50 на улице Титова дождевая вода, не найдя себе другого выхода, потекла в жилиша через вентиляцию.
— В нашем доме уже давно не работает ливневка, — рассказал V1.ru житель одной из пострадавших квартир. — В итоге сегодня вся вода во время сильного дождя пошла по подъезду и через вентиляцию в квартиру.
По словам мужчины, обслуживающая дом управляющая компания «ЖилЭксперт» давно вызывает массу вопросов со стороны жильцов.
— Управляющая компания не работает абсолютно. Уже много раз жаловались на них, а результата никакого.
На видео, снятом волгоградцами в подъезде, видно, как вода буквально льется с верхних этажей на нижние. В квартирах она водопадом стекает вниз из вентиляционного хода.
Оперативно дозвониться в управляющую компанию в выходной день не удалось. Мы будем следить за развитием ситуации в этом доме.
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