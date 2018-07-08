Около 130 квадратных метров ям отремонтировали на дорогах Котельников

В подмосковных Котельниках в течение дня 7 июля были отремонтированы 130 квадратных метров ям на дорогах. Об этом сообщила в Instagram пресс‐служба муниципалитета.

«Сегодня в городе заделали ямы в микрорайоне Южный, на улицах Колхозной и Асфальтовой и на придомовой территории дома № 2 на 2-м Покровском проезде. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составляет 130 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Ямочный ремонт дорог стартовал в Котельниках в конце апреля. Всего планируется устранить примерно 400 нарушений дорожного покрытия.