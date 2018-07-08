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Около 130 квадратных метров ям отремонтировали на дорогах Котельников
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Около 130 квадратных метров ям отремонтировали на дорогах Котельников 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковных Котельниках в течение дня 7 июля были отремонтированы 130 квадратных метров ям на дорогах. Об этом сообщила в Instagram пресс‐служба муниципалитета.
«Сегодня в городе заделали ямы в микрорайоне Южный, на улицах Колхозной и Асфальтовой и на придомовой территории дома № 2 на 2-м Покровском проезде. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составляет 130 квадратных метров», — сказано в сообщении.
Ямочный ремонт дорог стартовал в Котельниках в конце апреля. Всего планируется устранить примерно 400 нарушений дорожного покрытия.
В детские сады Московской области 1 сентября пойдут 71,5 тысячи детей, об этом рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Ольга Забралова.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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