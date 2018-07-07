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Требования к долевым застройщикам ужесточатся — стройжилнадзор Псковской области
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Требования к долевым застройщикам ужесточатся — стройжилнадзор Псковской области 

Псковская губерния 7 июля 2018
Селекторное совещание с регионами России прошло накануне под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева, сообщает пресс-служба комитета по строительному и жилищному надзору администрации Псковской области. На совещании до регионов была доведена информация о предстоящих изменениях законодательства о долевом строительстве в связи с введением в действие новых требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В селекторном совещании приняли участие представители строительных организаций Псковской области, работающих в рамках законодательства о долевом строительстве. «Предстоящие изменения в законодательстве направлены на обеспечение защиты прав граждан — участников долевого строительства, в связи с этим требования к застройщикам станут значительно жестче», — отметили в пресс-службе комитета. Чтобы оперативно отслеживать ключевые новости Пскова и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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