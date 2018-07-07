Центр города или спокойная окраина: где покупать квартиру в Петербурге

Санкт-Петербурге большим спросом пользуются квартиры вблизи архитектурных памятников, парков, исторических объектов. Но инвестировать в такое жилье могут далеко не все. Корреспондент телеканала «МИР 24» Лена Петревска постаралась найти на рынке недвижимости выгодный вариант для вложения денег.

«Ремонт от застройщика, полы ламинат, стены сделаны под покраску, что очень удобно», — рассказывает специалист по недвижимости Дмитрий Алексеев

Двушка в спальном районе. Два года назад Дмитрий Алексеев купил ее за 5 миллионов рублей. Перед тем, как вкладывать деньги, узнал, сколько стоят похожие квартиры в других районах, как будет развиваться инфраструктура. Через год рядом открыли станцию метро, и квартира подскочила в цене. Сегодня ее можно выставить на рынке уже за 7 миллионов.

«Наиболее выгодный вариант — это приобретение недвижимости за собственные средства без ипотечного кредитования, в готовых домах, чтобы можно было сразу сдавать эту квартиру. В принципе сейчас большое количество застройщиков на рынке, которые предоставляют приемлемую отделку помещений», — отметил Алексеев.

Большинство инвесторов покупают однокомнатные квартиры и студии на последнем этапе строительства.

Застройщики говорят: спросом пользуется как недвижимость за 3 миллиона на самой окраине города, так и элитное жилье в центре Петербурга за 15-20 миллионов.

«Недвижимость в центре они никогда не подешевеет и, скорее всего, будет дорожать. Как минимум ваши вложения не обесценятся. Если рассматривать такой вариант дохода, как сдача жилья в аренду, то это тоже будет пользоваться спросом, потому что у нас много людей, которые арендуют квартиры и работают на хороших позициях», — указала директор по развитию строительной компании Надежда Калашникова

Апартаменты появились на петербургском рынке недвижимости совсем недавно, но уже успели привлечь внимание инвесторов.

«Зачастую это несколько дешевле или аналогично по цене с жильем, но дополнительно это уже, как правило, с отделкой и плюс еще сервис дополнительный и управление, что немаловажно для тех, кто инвестирует», — говорит руководитель консалтингового центра Ольга Трошева

А вот для постоянного проживания данный вид недвижимости не подходят. Прописаться нельзя, поликлиники, детские сады и школы на жителей апартаментов не рассчитаны.

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