В Красноярске могут запретить строительство высотки на «Южном берегу»

Красноярске рядом с микрорайоном «Южный берег» могут запретить строительство высотки. Как сообщил депутат ЗС Илья Зайцев , краевая служба по контролю в области градостроительной политики выдала предписание администрации города отменить разрешение на строительство.

Напомним, возле элитного «Южного берега» компания «Белый город» начала возводить высотку с малогабаритными квартирами, причем это лишь один из четырех таких домов, который здесь должен появиться. Жителей это возмутило, так как они опасаются, что это создаст серьёзную нагрузку на инфраструктуру и транспортную сеть в районе Предмостной площади. В микрорайоне даже проходили митинги против точечной застройки.