Ещё
В Красноярске могут запретить строительство высотки на «Южном берегу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске могут запретить строительство высотки на «Южном берегу» 

АиФ Красноярск 7 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске рядом с микрорайоном «Южный берег» могут запретить строительство высотки. Как сообщил депутат ЗС Илья Зайцев, краевая служба по контролю в области градостроительной политики выдала предписание администрации города отменить разрешение на строительство.
Напомним, возле элитного «Южного берега» компания «Белый город» начала возводить высотку с малогабаритными квартирами, причем это лишь один из четырех таких домов, который здесь должен появиться. Жителей это возмутило, так как они опасаются, что это создаст серьёзную нагрузку на инфраструктуру и транспортную сеть в районе Предмостной площади. В микрорайоне даже проходили митинги против точечной застройки.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае ужесточили «закон о тишине» В Красноярске запертый в квартире пенсионер пытался спуститься по простыне На правобережье Красноярска на месте аварийных домов построят высотки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»40
На Украину надвигается катастрофа289
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение