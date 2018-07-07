Снести нельзя оставить: судьбу соцдомов на Доковской планируют решить до конца 2018-го

Судьба знаменитых домов на Доковской может решиться до конца 2018-го. Как сообщил 29.ru глава Архангельска Игорь Годзиш, последнее слово — за экспертами. На их работу из бюджета города планируется выделить около миллиона рублей.

Город должен был получить 135 квартир, предназначенных для переселения людей из авариек

Игорь Годзиш. — Это будет конкурсная процедура, может, обойдется дешевле. Но такая «незавершенка» — тоже бремя на городской бюджет. Не хочу повторения истории с ламповым заводом, который принадлежит собственнику, и мы периодически видим, что там происходит — люди туда забираются, получают травмы, — комментирует ситуацию в стриме 29.ru

Вариантов после заключения экспертов не так много: либо достраивать, либо сносить и выставлять земельный участок в Исакогорском округе на аукцион.

Дома начали строиться еще в марте 2011 года, в их строительство вложили более 120 миллионов рублей. Планировалось, что дома примут переселенцев уже в сентябре, но первый подрядчик сорвал сроки. После этого завели уголовные дела на ряд чиновников. До суда дошел только один из них, Михаил Петухов . Его обвиняли в необоснованной выплате подрядчику 43 миллионов рублей. Петухову повезло — его амнистировали в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Некоторое время дома на Доковской находились под охраной, так как проходили по уголовному делу в качестве улик. Только в ноябре 2017 года городская администрация получила разрешение на строительную экспертизу. Для охраны зданий от вандалов из бюджета ежегодно выделялось 516 тысяч рублей.