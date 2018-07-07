Ещё
На Сортировке снесли незаконный четырёхэтажный многоквартирник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Сортировке снесли незаконный четырёхэтажный многоквартирник 

e1.ru 7 июля 2018
Фото: e1.ru
Четырёхэтажный дом на углу улиц Ангарская и Ачинская, незаконно построенный на землях ИЖС, снесли. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Мы уже писали, что дом на 29 квартир стоял посреди частного сектора на границе двух районов — Старой Сортировки и Семи Ключей (адрес — Ангарская, 39 / Ачинская, 26). О том, что он построен незаконно, стало известно еще в 2015 году, но подрядчика для сноса здания стали искать только в этом году. Из городского бюджета на это выделили 950 тысяч рублей, победила компания, предложившая демонтировать дом за 453 тысячи.
В 2011 году мэрия выдала разрешение на строительство на этом участке одноквартирного дома. Разрешение действовало 10 лет. Когда чиновники поняли, что там возводится многоквартирник, они обратились в прокуратуру.
e1.ru: последние новости
В центре Екатеринбурга двое пенсионеров погибли во время пожара в квартире В районе Шарташа загорелся многоквартирный дом: пожарные эвакуировали 12 человек Дороже, но безопаснее: насколько вырастет цена на квартиры и как оформлять документы на долёвку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры44
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»39
На Украину надвигается катастрофа285
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение