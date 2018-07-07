На Сортировке снесли незаконный четырёхэтажный многоквартирник 

Четырёхэтажный дом на углу улиц Ангарская и Ачинская, незаконно построенный на землях ИЖС, снесли. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Мы уже писали, что дом на 29 квартир стоял посреди частного сектора на границе двух районов — Старой Сортировки и Семи Ключей (адрес — Ангарская, 39 / Ачинская, 26). О том, что он построен незаконно, стало известно еще в 2015 году, но подрядчика для сноса здания стали искать только в этом году. Из городского бюджета на это выделили 950 тысяч рублей, победила компания, предложившая демонтировать дом за 453 тысячи.
В 2011 году мэрия выдала разрешение на строительство на этом участке одноквартирного дома. Разрешение действовало 10 лет. Когда чиновники поняли, что там возводится многоквартирник, они обратились в прокуратуру.